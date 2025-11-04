Patrocinadora paga o Inter após quase um mês de atraso

Patrocinadora alega "problema de fluxo de caixa". Inter / Divulgação

Enquanto o foco do Inter está dentro de campo na decisão contra o Vitória nesta quarta-feira (5), a diretoria tem uma preocupação a menos fora do campo. A patrocinadora master, após quase um mês de atraso, quitou os valores pendentes referentes ao mês de outubro. A relação entre clube e a casa de apostas segue positiva.

O motivo do atraso, segundo os responsáveis pela empresa, foi uma reorganização interna entre os proprietários. Desta forma, houve “problema de fluxo de caixa”. Os custos adicionais seriam arcados no ressarcimento.

A direção colorada compreendeu o tema e, institucionalmente, optou por evitar uma crise por conta da relação positiva com a marca. Nos últimos dias, a casa de apostas, parceira desde fevereiro deste ano, efetuou o pagamento dos R$ 4 milhões referentes ao mês de outubro, pendentes desde o último dia 10.

Nos bastidores, há possibilidade de eventuais novos atrasos em novembro e dezembro, mas o clube não confirma tal situação, e somente tratará caso uma nova pendência surja. O vínculo atual de patrocínio tem duração por mais dois anos.