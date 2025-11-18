Patrocinadora máster atrasa pagamento ao Inter novamente 

Inter não recebeu o valor que deveria ser depositado dia 10. Inter / Divulgação

Patrocinadora máster do Inter, a casa de apostas Alfa voltou a atrasar os repasses ao clube. A empresa deveria ter depositado R$ 4 milhões no último dia 10 deste mês de novembro, mas o acordo novamente não foi cumprido.

Este atraso não é novidade na relação entre clube e patrocinador. Nos últimos meses, alegando problemas de fluxo de caixa, a Alfa já havia deixado pagamentos em aberto. No entanto, no início deste mês, a empresa havia regularizado o calendário de repasses.