Para ter chance contra o Vitória, primeiro desafio do Inter é voltar a fazer gols

Borré, Mathias, Vitinho e Carbonero estão em falta com as redes. Renan Mattos / Agencia RBS

O primeiro desafio do Inter para vencer o Vitória, na quarta-feira (5), e se afastar de vez do perigo do Z-4 é quebrar o período sem fazer gol. O time não marcou nas últimas três partidas. A última vez que foi às redes foi contra o lanterna Sport, em 19 de outubro. Para isso, Ramón Díaz terá de tomar algumas decisões.

A primeira delas é definir se seu principal jogador nas partidas recentes voltará a ser titular. Carbonero, que vinha sendo o único diferencial técnico da equipe, ficou no banco contra o Atlético-MG, entrando apenas no intervalo.

— Carbonero é um jogador importante. Vai jogar, vai ter a possibilidade, não há polêmica. Escolhemos isso (ele no banco) e gostamos — despistou o auxiliar Emiliano Díaz.

A polêmica citada por ele se deu em razão de uma informação citada pelo repórter Mauro Naves, do Amazon Prime. Segundo ele, Carbonero ficou no banco porque os resultados mostrados em seu GPS nos treinos foram inferiores aos dos companheiros, e isso poderia atrapalhar o planejamento tático.

Outra dúvida está no segundo atacante. Não é segredo a preferência de Ramón e Emiliano Díaz por Borré, mas o colombiano levou um cartão amarelo nos acréscimos do segundo tempo e está suspenso.

Definição de time

O caminho natural seria repetir a estratégia usada contra o Botafogo, partida considerada como a melhor da equipe sob comando da comissão técnica. Naquele jogo, vencido pelo Inter por 2 a 0, Vitinho e Carbonero formaram a dupla de ataque. Mas, além disso, dividiram as funções defensivas e permitiram que Alan Patrick ficasse solto, como uma espécie de falso 9.

Para isso, bastaria manter Bruno Gomes e Bernabei nas alas e escolher um novo jogador no meio-campo para formar dupla com Thiago Maia. Luis Otávio e Bruno Henrique seriam candidatos. Contra o Atlético-MG, jogou Tabata, mas por ter características mais ofensivas, talvez fique no banco, ainda mais diante de um adversário que deve se atirar para a frente em busca da vitória.

Se repetir a ideia de domingo, quando usou Vitinho como ala pela direita e Bruno Gomes no meio, mais Bruno Tabata avançado, a troca seria o suspenso Borré por Carbonero ou até mesmo Ricardo Mathias, um centroavante mais raiz, de posicionamento.

Mas para além de nomes, é preciso dar mais criatividade ao ataque. Por mais que a comissão técnica tenha insistido no número de finalizações, 22, as chances claras mesmo foram poucas. Segundo o Sofascore, o Inter produziu o suficiente para marcar 1,8 gol (trata-se de um dado estatístico que combina o número de conclusões com o grau de dificuldade de executá-las ou para o goleiro defender).

Contra o Vitória, será necessário criar. E, principalmente, aproveitar as que forem criadas.