Os erros e os acertos que Ramón Díaz deve trabalhar no período decisivo de 2025 para o Inter

Ramon Díaz deve definir o modelo de jogo a ser usado nas últimas rodadas do Brasileirão. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O período de treinos para o gás final do Brasileirão deverá servir para Ramón Díaz definir o modelo de jogo a ser usado nas últimas rodadas, aprimorar os acertos e, mais do que tudo, corrigir as falhas de um time que não pode perder mais pontos. O Z-4 está na porta e apenas uma redução desses erros pode salvar a equipe.

Um dos objetivos é definir o esquema. Contra o Bahia, quando jogou bem na maior parte do tempo, o treinador optou pela volta de uma linha de quatro na defesa, com Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei. A falta de segurança na esquerda se repetiu, mas conseguiu ser reduzida com as coberturas de Vitão e Thiago Maia.

Não que o sistema de três zagueiros necessariamente deva ser abolido. As duas vitórias do técnico foram com esse esquema, tendo Vitão, Mercado e mais um (Victor Gabriel, Juninho ou Clayton Sampaio). Com a volta de Aguirre, é possível a retomada desse esquema com a devolução de Bruno Gomes ao meio-campo.

Maior solidez defensiva

O lateral e volante, aliás, foi a boa notícia dos últimos jogos. Regular, intenso e combativo, ajudou muito na contenção e, contra o Bahia, deu as duas assistências para os dois gols de Vitinho. Nessa partida, esteve na lateral direita.

Com ele na lateral, o Inter ganhou um pouco mais de solidez defensiva na última linha. Com ele no meio, a equipe tem um jogador mais dinâmico do que Luis Otávio, Bruno Henrique e os outros cotados.

Os gols de Vitinho contra o Bahia podem ter ajudado a sepultar a ideia de colocá-lo como ala. Ramón Díaz tentou isso em duas partidas e não teve nem poder ofensivo nem contenção. Quando esteve no ataque, por mais que tenha perdido uma chance claríssima, marcou dois gols.

Se impor fora de casa

Mas se há aspectos positivos a inspirar e repetir, igualmente tem muito a ser corrigido. Nos três últimos jogos, o Inter deixou muito claro o que precisa melhorar.

A começar pela geografia. Fora de casa, só derrotas. A primeira parte a ser mudada é isso: precisa ter o mesmo espírito do Beira-Rio já no Castelão. Contra o Vitória, um jogo de característica semelhante, faltou competir. A equipe não chegou no nível mínimo aceitável para um duelo tão importante. Verdade que não tinha Mercado, suspenso, e isso pode ser importante no Ceará. Mas, para ter chance, ao menos precisa correr na mesma intensidade do adversário.

Melhorar a pontaria

Outra lição que os jogos deixaram foi do aproveitamento de chances. O Inter, contra Bahia e Atlético-MG, criou o suficiente para ganhar. Mas desperdiçou muitas oportunidades. É necessário estar concentrado para colocar a bola na rede quando tiver a possibilidade.

Atenção nas substituições

Por fim, Ramón Díaz também precisa estar atento. Suas substituições reduziram a força do time na última partida. E as escolhas enfraqueceram a equipe desde o início em Salvador.