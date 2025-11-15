Orlando City libera uruguaio para tentar fechar a contratação de Luis Otávio, volante do Inter

Luis Otávio foi titular do Inter no último jogo, contra o Bahia. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A negociação entre Inter e Orlando City pelo volante Luis Otávio avançou no final desta semana. O interesse do clube norte-americano virou proposta, que se aproxima de US$ 5 milhões (cerca de R$ 26 milhões), quantia que agrada ao Colorado.

E, para viabilizar a chegada do atleta brasileiro, o Orlando City liberou o volante uruguaio César Araújo, 24 anos, que ficou três temporadas no time. Ele já se despediu nas redes sociais, mesmo tendo vínculo até o final de dezembro. A saída de um estrangeiro do clube dos EUA era fundamental para a chegada de outro devido às regras da Major League Soccer (MLS), que limita o número de atletas de fora do país por equipe.

Agora, o Inter tenta aumentar os valores da negociação. Isso porque Luis Otávio tem ganhado mais chances no time principal e está valorizado. Além disso, o volante é acompanhado pelo Orlando City desde as categorias de base, o que ajuda nas tratativas.

Há confiança de que o acerto ocorra nas próximas semanas. Porém, o jogador só deve deixar o clube após o término do Brasileirão, já que o Inter ainda luta para evitar o rebaixamento.

Outro motivo para que não se tenha pressa para fechar o negócio se deve à janela de transferências, que está fechada para inscrições neste momento. Assim, em caso de acerto, Luis Otávio iria para os Estados Unidos apenas para a temporada 2026.