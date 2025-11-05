Vitória e Inter se enfrentam nesta quarta (5), às 19h, em partida pela 32ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Barradão, em Salvador.
O Colorado vem de empate com o Atlético-MG por 0 a 0. Os baianos perderam por 3 a 1 para o Cruzeiro.
Escalações para Vitória x Inter
Vitória: Thiago Couto; Edu, Lucas Halter, Camutanga e Maikon Jesus; Willian, Baralhas, Cantalapiedra, Matheuzinho e Erick; Renzo López. Técnico: Jair Ventura.
Inter: Ivan, Clayton Sampaio, Vitão e Juninho; Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia, Bruno Tabata e Bernabei e Alan Patrick; Ricardo Mathias. Técnico: Ramón Díaz.
Arbitragem para Vitória x Inter
Felipe Fernandes de Lima (MG), auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG). VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ).
Onde assistir a Vitória x Inter
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Premiere anuncia a transmissão.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.