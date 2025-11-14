"O sinal de respeito que eu posso ter é jogar bem": atacante do Ceará projeta reencontro com o Inter 

Pedro Henrique tem oito gols e três assistências em 40 jogos nesta temporada. Felipe Santos / Ceará, Divulgação

O confronto entre Ceará e Inter, na próxima quinta (20), terá clima especial para Pedro Henrique. Hoje na equipe cearense, o ex-atacante do Colorado reconhece o peso da partida, que carrega ares decisivos na luta contra o Z-4, e projeta um reencontro e tanto com seu antigo clube.

Apesar de revelar sua torcida para o Inter na reta final de temporada, PH destaca que dará tudo de si no jogo para seu time sair com a vitória.

— Pra mim, é uma partida muito especial. É muito importante mesmo. Por ser final da temporada, pode nos encaminhar à permanência e quem sabe também à luta por Sul-Americana. Independentemente da situação que o Inter vive, a gente sabe da grandeza e da qualidade que o time possui — disse PH, que ainda completou:

— Fica a minha torcida para o Inter conseguir bons resultados. Mas nessa partida a gente vai procurar fazer um bom jogo para conseguir a vitória. O sinal de respeito que eu posso ter é jogar bem e enfrentar bem um clube tão especial na minha carreira. É isso que eu vou fazer.

Gaúcho de Santa Cruz do Sul, o atacante de 35 anos vive boa fase no Ceará. São oito gols e três assistências em 40 jogos nesta temporada. No ano passado, ele atuou no Corinthians.

PH vestiu a camisa colorada entre 2022 e o início de 2024. Pelo Inter, somou 21 gols e sete assistências em 90 partidas.

O jogo entre Ceará e Inter está marcado para quinta, às 21h30min, no Castelão.

Produção: Leo Bender