"O que tá mais f... é o anímico. Deem força", pede Abel Braga a torcedores do Inter na chegada ao CT

Jeff Botega / Agencia RBS

O novo técnico do Inter, Abel Braga, já tem o diagnóstico sobre o maior problema que aflige o grupo neste momento turbulento no Brasileirão: o aspecto anímico.

Foi o que o treinador revelou a um grupo de cerca de 40 colorados na porta do CT do Parque Gigante na tarde deste domingo (30), quando chegava para comandar a sua primeira atividade.

Antes de dar início aos trabalhos, Abel Braga desceu do automóvel e fez uma espécie de pronunciamento aos torcedores:

— Para mim não tem muita explicação o que está se passando. Só que o que tá f... é o anímico. Então cara, o jogador vai chegar pra trabalhar... dá força, pelo amor de Deus — disse o treinador.

Abel admitiu que não conhece a maior parte do elenco e, também por isso, pediu o apoio dos colorados.

— Vocês estão dando a maior força, estão sendo fantásticos, cara. Agora faltam dois jogos. O cara vai chegar hoje. Alguns aí, a maioria eu não conheço. Chega novo treinador, a cabeça do cara mais f.... Aí f... mesmo. Tá?! — completou.