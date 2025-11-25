O que Ramón e Emiliano Díaz disseram sobre a escolha por Borré no empate do Inter

Dupla de treinadores do Inter lamentou o resultado e elogiou a atuação. Jeff Botega / Agencia RBS

O torcedor colorado levou mais um banho de água fria. Nesta segunda-feira (24), no Beira-Rio, o Inter abriu o placar contra o Santos e indicava uma partida tranquila, já que dominava a primeira etapa. Contudo, o time perdeu força no segundo tempo e cedeu o empate ao adversário direto na luta contra o rebaixamento.

Uma vitória poderia deixar o Inter a seis pontos do Z-4, faltando três rodadas para o fim do Brasileirão. Apesar do resultado negativo, a comissão técnica colorada não deixou de elogiar a atuação do time na primeira etapa, vista por eles como a melhor desde que chegaram ao time.

— Hoje foi frustrante, porque criamos muito e jogamos muito. Acho que desde que estamos aqui foi o melhor primeiro tempo. Acho que depois de Botafogo foi. Controlamos muito, e eles tiveram uma chance só — explicou Emiliano Díaz.

Ramón Díaz seguiu na mesma tese e garantiu que o time não vai desistir. Segundo ele, a equipe irá competir em alto nível até o término da competição.

— E eu acho que o Inter está vivo, não está morto. Está vivo por estas situações, por como criamos, como jogamos, não temos medo. Nós não temos medo, porque temos que competir até o final, e vamos competir. Que os torcedores, o clube, todos fiquem tranquilos, que vamos competir até o final — disse o técnico do Inter.

Ricardo Mathias no banco

Após marcar o gol da vitória contra o Ceará, o jovem centroavante não foi escalado como titular diante do Santos. Borré começou a partida e, apesar da assistência para o gol, deixou a desejar dentro de campo e perdeu mais de uma oportunidade de marcar.

— O Mathias não pôde treinar nem ontem, nem antes de ontem, porque tinha uma moléstia no isquiotibial. Por exemplo, ontem não fez treino tático, porque tinha uma moléstia e tinha sérias chances de machucar. Hoje jogou no esforço — disse Emiliano Díaz sobre opção por Borré como titular.

A situação na tabela

A três jogos do fim da competição, o Inter terá jogos contra Vasco e São Paulo, fora de casa, e contra Bragantino, no Beira-Rio. O clube está na 15ª colocação com 41 pontos, sendo três acima do Z-4. O Vitória é o 16° com 39, e o Santos abre a zona de rebaixamento com 38.

Durante a coletiva de imprensa, Ramón reforçou que a briga pela permanência na Série A não está restrita apenas aos três times. Ele lembra que outros clubes também precisam estar atentos.

— Há três equipes que têm 42 pontos. Elas têm um ponto mais do que nós. Não acredito que somos nós os únicos que estão lutando. Todos os que têm 43, em três rodadas vão lutar contra o rebaixamento. Então, temos que ter muito coragem — concluiu Ramón.

