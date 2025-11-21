O que Ramón e Emiliano Díaz disseram após a vitória do Inter sobre o Ceará

JONATHAN FEITOSA DE SOUSA / W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Enfim, um respiro. Enfim, o reencontro com a vitória, a primeira fora de casa na Era Díaz.

Com o triunfo por 2 a 1 sobre o Ceará, no Castelão, o Inter segue em 15º, mas agora quatro pontos a frente do Z-4. Após o confronto, Ramón e Emiliano Díaz falaram sobre o momento colorado, a pressão por resultados e o peso do desempenho do elenco na recuperação.

Ramón destacou que o mérito pelo resultado pertence aos jogadores, que seguraram a pressão do adversário e conseguiram responder mesmo após o empate:

— Não é fácil jogar neste momento no Inter e também não é fácil jogar contra as equipes que estão nas briga do rebaixamento. É complicado, difícil, muita pressão, muita coisa em jogo. Foi uma boa vitória dos jogadores, porque eles jogaram muito bem. No momento difícil, quando empatam, a gente voltou a pressionar. É isso que vamos tentar: controlar o jogo e as emoções, mesmo que não seja fácil nessa situação. Parabenizo os jogadores, porque é complicado. Tiveram uma grande vitória — concluiu Ramón.

Força do elenco

Auxiliar e filho do técnico, Emiliano Díaz destacou que a entrega dos jogadores segue sendo a mesma das partidas anteriores, ainda que as vitórias não estivessem vindo:

— Acho que hoje é fácil falar de um grupo que trabalha bem, mas já era a resposta que o grupo dava antes. Faltava aquela cota de sorte para fechar os jogos, porque tanto contra o Bahia quanto contra o Atlético-MG merecíamos vencer.

— Temos jogadores que jogaram Copa do Mundo e Champions. Temos um treinador que já jogou todos os torneios possíveis. Acredito que o caminho é esse: manter a tranquilidade, nos isolarmos do que vem de fora (críticas) e seguir acreditando até o final — completou Emiliano.

O Colorado volta a campo na próxima segunda-feira (24). Trata-se de um confronto direto contra o Santos, no Beira-Rio.