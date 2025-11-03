O que os colunistas de GZH disseram sobre o empate do Inter com o Atlético-MG

O Inter empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG, neste domingo (2), no Beira-Rio, pela 31ª rodada do Brasileirão.
Com o resultado, o Inter segue em 15º, agora com 36 pontos — cinco a mais que o Vitória, primeiro time dentro do Z-4 e próximo adversário colorado, na quarta (5), em Salvador.
Confira o que os colunistas de GZH escreveram sobre a derrota colorada.
O que disseram os colunistas de GZH sobre Inter x Atlético-MG
