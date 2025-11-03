O que os colunistas de GZH disseram sobre o empate do Inter com o Atlético-MG

Ricardo Mathias lamenta empate. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG, neste domingo (2), no Beira-Rio, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Inter segue em 15º, agora com 36 pontos — cinco a mais que o Vitória, primeiro time dentro do Z-4 e próximo adversário colorado, na quarta (5), em Salvador.

Confira o que os colunistas de GZH escreveram sobre a derrota colorada.



