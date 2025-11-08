O provável time do Inter para enfrentar o Bahia 

O Inter chega pressionado para o duelo contra o Bahia, neste sábado (8), no Beira-Rio. Sem grandes desfalques, o time de Ramón Díaz precisa vencer para se afastar do Z-4.
As novidades na equipe são os retornos de Mercado e Borré que cumpriram suspensão automática e entram nos lugares de Clayton e Ricardo Mathias, respectivamente.
Também é estudada a saída de um dos zagueiros para a entrada do atacante Carbonero, que foi reserva nas duas últimas rodadas. Caso isso aconteça, Juninho seria o candidato para perder o lugar na equipe, como se deu no intervalo do empate com o Atlético-MG.
O provável Inter
Assim, o Inter deve ir a campo com: Ivan; Vitão, Mercado e Juninho (Carbonero); Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Alan Patrick, Tabata e Borré.
A partida contra o Bahia está agendada para iniciar às 18h30min deste sábado (8).
