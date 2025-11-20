O provável time do Inter contra o Ceará

Vitinho deve ser titular contra o Ceará. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter tem uma partida fundamental contra o Ceará, nesta quinta-feira (20), às 21h30min, na Arena Castelão, em Fortaleza. Para esse duelo fora de casa pela 34ª rodada do Brasileirão, o técnico Ramón Díaz tem algumas dúvidas em relação ao time titular.

Uma certeza é de que ele manterá a linha com quatro defensores, tendo Bruno Gomes e Bernabei nas laterais, e Vitão ao lado de Mercado na zaga.

A maior dúvida é no meio de campo. Luis Otávio e Alan Rodríguez serão os dois volantes, porém, existe a possibilidade de Bruno Henrique começar a partida e formar uma trinca.

Outras opções são Bruno Tabata ou Vitinho começando como pontas pelo lado direito. A maior tendência é de que Vitinho seja o titular contra o Ceará.

Duas notícias positivas são os retornos de Carbonero e Borré. Eles disputaram a data Fifa pela Colômbia, e desembarcam na madrugada de quinta na concentração colorada, na praia do Meireles, em Fortaleza.

Provável escalação do Inter

Com ambos fisicamente bem, o Inter deve começar com: Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho (Bruno Henrique ou Tabata), Carbonero e Borré.