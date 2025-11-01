O provável time do Inter contra o Atlético-MG

Bernabei volta ao time depois de cumprir suspensão. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter recebe o Atlético-MG para confronto direto neste domingo (2), às 18h30min, pela 31ª rodada do Brasileirão. O técnico Ramón Díaz testou diferentes esquemas durante a semana e a escalação poderá surpreender.

A única certeza é que o Inter deve voltar para a formação com três zagueiros. Ainda assim, há dúvida nas peças que serão usadas. De acordo com a apuração da reportagem de Zero Hora, Ramón Díaz vem preparando um time com Victor Gabriel na vaga de Juninho.

O trio seria complementado com Mercado e Clayton Sampaio ou Vitão, que treinou normalmente e parece estar recuperado do estiramento no joelho esquerdo.

A ala direita também está em aberto. Durante alguns treinamentos, o atacante Vitinho foi deslocado para a função na lateral. Nessa formação, Bruno Gomes atuaria como volante. Pela esquerda, Bernabei volta ao time depois de cumprir suspensão e não jogar contra o Fluminense.

No meio-campo, Thiago Maia deve fazer dupla com Luis Otávio ou Bruno Gomes, a depender do que for decidido para a lateral. Para o ataque, há duas alternativas principais: um trio com Vitinho, Alan Patrick, Carbonero e uma opção com Bruno Tabata, Alan Patrick e Borré.

Um provável time do Inter tem Ivan; Clayton (Vitão), Mercado, Victor Gabriel; Bruno Gomes (Vitinho), Luis Otavio, Thiago Maia, Bernabei; Vitinho (Bruno Tabata), Alan Patrick, Carbonero (Borré).