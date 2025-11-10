O planejamento do Inter para a última data Fifa da temporada

Emiliano (E) e Ramón Díaz (D) devem manter formação após desempenho contra o Bahia. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Mais uma vez o Brasileirão foi interrompido por causa da data Fifa, a última de 2025, agora em novembro. Assim, o Inter aproveitará o período para se planejar e terminar bem a competição. O próximo jogo será no dia 20, em Fortaleza, contra o Ceará.

A reapresentação está agendada para terça (11) no turno da tarde. O grupo de jogadores deverá ser reavaliado fisicamente após o desgaste físico das últimas semanas. O aspecto mental, da luta para evitar aproximação da zona de rebaixamento, também aumenta a fadiga, segundo especialistas.

São nove dias entre o primeiro trabalho até a véspera do confronto, data em que a delegação deverá viajar para Fortaleza. A programação de treinos não foi confirmada pelo clube, mas poderá ter um dia de folga para o grupo de atletas. Sendo assim, a tendência é de oito sessões para aprimorar detalhes. O Colorado deu folga para o plantel entre o último domingo (9) e a segunda (10).

Preparação física e ajustes na defesa

A ênfase deverá ser, nos primeiros dias, recuperar o condicionamento físico para as últimas cinco rodadas da competição. Os adversários serão Ceará, Santos, Vasco, São Paulo e Bragantino. A média entre cada jogo é de quatro dias de descanso. Logo, o tempo para treinos após o primeiro jogo será escasso.

A grande prioridade será ajustar o time defensivamente depois dos gols sofridos contra o Bahia. Há uma preocupação com o lado esquerdo pelo vazamento frequente na temporada.

O posicionamento dos titulares será ajustado. A formação tende a ser mantida com a base no 4-2-3-1, já que Ramón e Emiliano Díaz aprovaram o rendimento ofensivo contra os nordestinos.

Mudança na escalação

A pendência inicial envolve substituir Thiago Maia, suspenso, contra o Ceará. Alan Rodríguez é o favorito, mas Bruno Gomes pode voltar ao meio-campo, já que Braian Aguirre deve se recuperar a tempo da partida. O ala também pode, eventualmente, ser adaptado do lado esquerdo, caso Bernabei desagrade pelo desempenho recente.