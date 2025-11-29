O pior cenário possível: Inter não depende mais de si para ficar na Série A em 2026

Ramón Díaz admitiu a falta de combatividade do time em São Januário. THIEGO MATTOS / PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Inter não depende mais de si para ficar na Série A. É essa a pior consequência da combinação da goleada de 5 a 1 sofrida para o Vasco somada ao 3 a 0 do Santos sobre o Sport na sexta à noite, a duas partidas do final.

Se o Vitória ganhar do Mirassol, no jogo das 16h deste sábado, em Salvador, os colorados terminarão a 36º rodada na zona do rebaixamento. Poderá ser rebaixado mesmo se vencer o São Paulo, na Vila Belmiro, e o Bragantino, no Beira-Rio. O alerta está mais do que ligado. O perigo é iminente.

Se antes do jogo ainda existia algum assunto que não fosse o risco da queda, depois do jogo, tudo acabou. Emiliano Díaz, auxiliar de seu pai, Ramón, reconheceu:

— Estamos na situação limite. Sabíamos da dificuldade mas não falávamos para blindar o grupo.

Mas mesmo a blindagem ou a justificativa que for, o fracasso foi completo. Emiliano completou:

— O que passou aqui foi uma vergonha para todos. Fizemos más partidas, mas como essa nunca. Temos dois jogos, duas finais. Temos de tentar jogar como o Inter merece.

— Hoje (Sexta) não competimos. Mas os jogos anteriores competimos. Hoje é difícil analisar. Com dois minutos levamos um gol, com cinco, dois. Vamos seguir trabalhando, analisar o que aconteceu. Jogar nessa situação não é fácil. Temos que estar todos juntos, o clube, os jogadores, os torcedores.

O presidente Alessandro Barcellos também apareceu para falar:

— Pedimos desculpas pelo resultado. Viemos de um trabalho de uma semana. Agora, temos a obrigação, nas duas próximas partidas, de buscarmos os seis pontos. Mesmo sabendo que o retrospecto recente não tenha trazido o resultado, ainda que com desempenho melhores. Agora é força máxima, não tem mais tempo nem espaço na tabela para buscar o que não seja a vitória, que nos tire dessa situação. Estamos oscilando no pior momento. Temos de buscar coração, raça, tudo o que puder buscar para sair dessa situação. Vimos em jogos importantes desempenho melhor do que vimos hoje. Mas isso não tem sido suficiente. E depois de hoje, por tudo o que aconteceu, vamos sair desse momento ruim e a gente não vai cair. É por isso que vamos lutar até o final. Para sair disso e fazer um 2026 diferente.

Entre os jogadores, quem falou foi Alan Patrick. O capitão, que saiu na metade do segundo tempo, admitiu a dificuldade da situação:

— Não podemos admitir essa derrota. O torcedor não merece. Pedimos desculpas pela atuação e pelo resultado.