O melhor e o pior cenário para o Inter na 32ª rodada do Brasileirão

Inter precisa se recuperar no Brasileirão. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter enfrenta o Vitória nesta quarta-feira (5) pela 32ª rodada do Brasileirão. Na 15ª posição na tabela, com 36 pontos, cinco a mais que a equipe baiana, o Colorado precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Neste caso — o melhor dos três cenários — o time pode pular para a 11ª posição da tabela. Isso acontecerá se a equipe garantir os três pontos, o Grêmio perder e Ceará, Atlético-MG e Bragantino, no máximo, empatarem suas partidas.

Se ficar na igualdade no Barradão, o Colorado vai a 37 pontos e pode subir para a 13ª colocação. Essa hipótese só será possível se o time de Bragança for derrotado e o de Belo Horizonte também (por três gols de diferença).

Caso seja derrotado pelo Vitória, o Inter se aproxima muito do Z-4. O time baiano encurtaria a distância de cinco para apenas dois pontos. E, se o tropeço em Salvador se somar a um triunfo do Santos (é preciso descontar quatro gols de saldo), a equipe gaúcha poderia cair para 16ª posição, à beira da zona de rebaixamento.

Cenários para o Inter na 32ª rodada

Em caso de vitória

Do 11º ao 15º lugares: triunfo em Salvador pode fazer o time subir quatro posições, abrindo oito pontos do Z-4

Em caso de empate

Do 13º ao 15º lugares: se somar um ponto, não pode ser ultrapassado por ninguém e há chance de subir duas colocações. Distância do Z-4 seguiria em cinco pontos

Em caso de derrota

Do 15º ao 16º lugares: time pode ser ultrapassado pelo Santos ao final da rodada, além de ver o rival (o 17º) ficar apenas dois pontos atrás