O melhor e o pior cenário para o Inter na 36ª rodada do Brasileirão

Inter vem de empate com o Santos, no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter entra em campo nesta sexta-feira (28), às 19h30min, pela 36ª rodada do Brasileirão. O duelo em São Januário pode fazer com que o Colorado encaminhe sua permanência na elite ou entre na zona de rebaixamento.

Se vencer, o time de Ramón Diáz chegará a 44 pontos e, no melhor dos cenários, abrirá seis pontos para a zona de rebaixamento. Além disso, também poderá entrará na zona de classificação à Sul-Americana. Para isso, terá de secar Santos, Vitória, Ceará e Corinthians.

De acordo com as probabilidades da UFMG, com 44 pontos, a chance de rebaixamento é de apenas 9,8%. Portanto, o Inter depende apenas de si para encaminhar a manutenção da vaga na Série A.

Por outro lado, em caso de derrota, o Colorado pode entrar na zona de rebaixamento a duas rodadas do fim do campeonato. Para isso, precisa tropeçar por dois gols de diferença. Além disso, dois resultados paralelos também podem prejudicar.

Se o Santos vencer o Sport por quatro gols de diferença, chegará aos mesmos 41 pontos do Inter e ultrapassará os gaúchos nos critérios de desempate. Enquanto o Vitória, se triunfar sobre o Mirassol, chegará a 42 e passará o Colorado.

No pior dos cenários, o Inter pode encerrar a rodada em 17º, com 41 pontos.

Jogos da rodada (que interessam ao Inter)

Sexta, 19h30min: Vasco x Inter

Sexta, 21h30min: Santos x Sport

x Sport Sábado, 16h: Vitória x Mirassol

x Mirassol Sábado, 21h: Ceará x Cruzeiro

x Cruzeiro Domingo, 16h: Corinthians x Botafogo

Melhor cenário

Inter vence o Vasco e chega a 44 pontos, terminando a rodada em 13º, com seis pontos a mais que o primeiro do Z-4;

Santos perde para o Sport e permanece com 38 pontos;

Vitória perde para o Mirassol e segue com 39 pontos;

Ceará perde para o Cruzeiro e permanece com 42 pontos;

Corinthians perde para o Botafogo e segue com 45.

Pior cenário:

Inter perde para o Vasco por dois gols de diferença, segue com 41 pontos e termina a rodada na zona de rebaixamento, em 17º;

Santos vence o Sport por quatro gols de diferença, chega a 41 pontos e passa o Inter nos critérios;

Vitória vence o Mirassol e vai a 42 pontos;

Ceará ganha o Cruzeiro e vai a 45 pontos;

Corinthians vence o Botafogo e chega a 48 pontos.