O melhor e o pior cenário para o Inter após o jogo contra o Santos

O Inter terá contra o Santos, a partir das 21h desta segunda-feira (24), no Beira-Rio, um duelo direto na luta contra o rebaixamento.

O triunfo do Vitória sobre o Sport na noite deste domingo (23), em Recife, empurrou os paulistas para o Z-4 do Brasileirão e deixou o Colorado ainda mais em estado de alerta. Confira o melhor e o pior cenário ao final da 35ª rodada:

Vitória

Embora não fique livre matematicamente, uma vitória fará o Inter abrir uma vantagem de seis pontos para o próprio Santos e, consequentemente, para a zona.

De quebra, o time de Ramón Díaz poderá saltar do 15º para o 12º lugar, ultrapassando o Grêmio, que terá os mesmos 43 pontos, mas ficaria atrás no critério de desempate (saldo de gols ou gols marcados). Antes, porém, será necessário torcer para que o Ceará seja derrotado pelo Mirassol, no interior paulista, às 19h.

Empate

Caso empate, o Inter mantém a mesma distância de três pontos para o Santos e abre dois em relação ao Vitória. Contudo, adiará a preocupação para as três rodadas finais do campeonato.

Enquanto o Colorado terá dois jogos em sequência longe de Porto Alegre (contra Vasco e São Paulo), fechando a participação diante do Bragantino, os adversários diretos farão dois jogos em casa.

Derrota

Uma derrota não significaria o ingresso imediato no Z-4, porque o Santos ultrapassaria o Vitória e chegaria aos mesmos 40 pontos do Inter (permanecendo atrás no saldo de gols). Entretanto, o Colorado precisaria manter a distância de um ponto faltando três jogos para o encerramento da temporada.