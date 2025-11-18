O meio-campista do Inter que deve virar "reforço" de Ramón Díaz na reta final do Brasileirão

Alan Rodríguez durante treino do Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Recuperado de lesão e pela primeira vez em boas condições físicas sob a nova comissão técnica, uruguaio Alan Rodríguez deve ganhar sequência nos cinco jogos restantes da temporada

O técnico Ramón Díaz prepara uma novidade importante no meio-campo do Inter para a dramática reta final do Brasileirão. Com o objetivo de aumentar a intensidade do time, o treinador deve dar oportunidades a Alan Rodríguez.

Bem avaliado

Conforme apurado por Zero Hora, o volante uruguaio tem moral bastante elevado com a comissão técnica argentina pela sua vitalidade física e por seus atributos defensivos e ofensivos.

E, além disso, o jogador estará à disposição nas suas melhores condições físicas pela primeira vez desde que a família Díaz assumiu o comando.

Novidade contra o Ceará

Alan Rodríguez será novidade no time titular contra o Ceará, na quinta (20), inicialmente em função da suspensão de Thiago Maia, pelo terceiro cartão amarelo. Porém, pela admiração do treinador, as perspectivas são boas de o atleta seguir no time para os quatro jogos restantes.

O uruguaio só não ganhou sequência até agora por questões físicas. Desde que Ramón Díaz assumiu o cargo, no fim de setembro, dirigiu o Inter em 10 partida. Neste período, o atleta esteve no departamento médico em duas oportunidades por conta de lesões musculares e só ficou disponível em três jogos: Mirassol, Sport e Bahia.

Nos três compromissos citados, Alan Rodríguez não contava com as melhores condições físicas e, por isso, apenas ingressou no segundo tempo.

No empate por 2 a 2 contra o Bahia, porém, na última rodada, o uruguaio foi a primeira opção de Ramón Díaz para reforçar o meio-campo, ficando à frente, por exemplo, de Bruno Henrique, em um sinal de que o jogador está em alta na hierarquia do comandante.

Próximos treinos

O time colorado será definido nos treinos de terça (18), ainda em Porto Alegre, e de quarta (19), já em Fortaleza. Porém, a tendência é de uma equipe mais reforçada na defesa ou no meio-campo em relação ao jogo contra os baianos.

O Inter não terá Thiago Maia, suspenso. Já Carbonero e Rafael Borré retornarão da seleção colombiana diretamente para Fortaleza, mas apenas um deve começar o jogo.

Provável time do Inter

O provável time colorado tem: Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luiz Otávio, Alan Rodríguez, Bruno Henrique (Juninho) e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Rafael Borré).