O jogo que serve de inspiração para o Inter antes de enfrentar o Atlético-MG no Beira-Rio

Naquela versão, Alan Patrick atuou como falso 9. Ricardo Duarte / Divulgação,Inter

A partida contra o atual campeão brasileiro é considerada o modelo a ser perseguido até o final da temporada. Por isso, a tendência é de repetição do esquema e até de nomes que estiveram em campo naquele sábado chuvoso.

O Botafogo veio ao Beira-Rio à época empolgado por ter vencido o Bahia e se aproximado ao G-6 do Brasileirão. Mas encontrou um Inter que precisava dar uma resposta. Havia empatado com o Corinthians na rodada anterior, no Beira-Rio, e via o Z-4 se aproximar. Ganhar era fundamental.

Ramón Díaz usou, naquela partida, pela primeira vez desde o início do jogo o sistema 3-5-2. Depois de testá-lo contra o Corinthians no segundo tempo, o treinador mandou a campo um trio de zaga com Vitão, Mercado e Juninho.

Com isso, liberou Bernabei e Aguirre. Os dois foram destaques na partida. Alan Patrick, como falso 9, abriu o placar. E Vitinho, aposta pessoal do treinador argentino, marcou o segundo.

As melhores respostas do Inter foram nessa formação. Mesmo quando não jogou tão bem, mas ganhou, como contra o Sport, o time usou um trio defensivo. Outra semelhança com aquela partida é o adversário.

Por mais que não esteja livre do rebaixamento no Brasileirão, o Atlético-MG chega ao Beira-Rio aliviado pela classificação à decisão da Copa Sul-Americana. Um time que não tem a urgência de dar uma resposta é sempre melhor do que um sob tensão. Claro, levando em consideração também, que um ambiente mais leve pode potencializar jogadores.

Extracampo também é importante

A tentativa será de repetir o espírito daquele sábado. Ramón e Emiliano reforçaram que trabalhariam na semana a questão anímica dos atletas. Cobrar os jogadores, mas também passar confiança. A oito rodadas do fim, vencer ao menos três jogos é fundamental para não precisar fazer tanta conta.

Mais do que isso: no melhor cenário, o Inter termina a 31ª rodada na 12ª posição, com sete pontos de vantagem sobre o Z-4. Em compensação, no pior, pode ficar apenas um acima do Vitória, que, inclusive, é o adversário da quarta-feira (5), logo depois do Galo.

Há também a repetição do que se viu nas arquibancadas. Mais uma vez, a direção fez promoção, liberou gratuidades para todos os associados, permitiu entradas sem pagamento para acompanhantes e, para não sócios, cobrará a partir de R$ 20.

A previsão é de pouco mais de 22 mil pessoas, mas a esperança é de aumentar isso até o dia do jogo e de que, principalmente, os colorados estejam na mesma toada, apoiando a equipe desde os minutos iniciais. Claro que jogar como aquele dia ajudará.