"Nunca faria nada para prejudicar o Inter": DJ explica polêmica com música no Beira-Rio

Polêmica ocorreu no jogo contra o Santos, na segunda-feira. Renan Mattos / Agencia RBS

Após a polêmica envolvendo a música Descer Pra BC, no empate do Inter com o Santos no Beira-Rio, na segunda-feira (24), o DJ responsável pela execução da trilha sonora falou na Rádio Gaúcha sobre o caso. Douglas Maximiliano Burckardt afirmou que tudo não passou de uma coincidência.

— Infelizmente aconteceu essa situação. Mas o ocorrido foi uma casualidade. Nunca faria nada para prejudicar o Inter — frisou o artista na madrugada desta quinta-feira (27), no programa Esporte & Cia, apresentado por Rafael Colling.

Conhecido como DJ Xaropinho, Douglas tem experiência em eventos, e já tocou no Planeta Atlântida. Ele observou que, caso o Inter tivesse vencido o jogo contra o Santos e encaminhado a permanência na Série A, a situação não teria viralizado.

— Peço desculpas pela situação, mas é uma música que não tem nada a ver com o futebol — pontuou.

O DJ explicou, ainda, que foi orientado a não tocar nenhuma música de artistas identificados com o Grêmio. Na lista dos "barrados" estão nomes conhecidos no Estado, como Vitor Kley e Humberto Gessinger:

— Só Nenhum de Nós — brincou, fazendo referência ao vocalista da banda, o colorado Thedy Corrêa.

Relembre

Na noite de segunda-feira (24), no empate do Inter com o Santos no Beira-Rio, a execução de uma música antes do jogo gerou polêmica. O estádio ainda estava às escuras quando o DJ Xaropinho tocou Descer pra BC, sucesso de Brenno & Matheus com DJ Ari SL, de 2024.

A escolha pegou mal primeiro pelo que diz a letra: "Nós vai descer (sic)" e também porque um meme nas redes sociais fez uma montagem dos jogadores colorados comemorando o título gaúcho ao som dessa canção.