Resultado frustrante
"Nós acreditamos na comissão técnica", diz vice de futebol do Inter após empate com o Bahia

José Olavo Bisol lamentou a arbitragem, destacou evolução do time e afirmou que clube não pretende demitir Ramón e Emiliano Díaz

