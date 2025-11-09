"Nós acreditamos na comissão técnica", diz vice de futebol do Inter após empate com o Bahia

Vice-presidente de futebol do Inter participará de um grupo de trabalho da CBF sobre arbitragem, representando o Colorado. Filipe Duarte / Agência RBS

O vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol, concedeu entrevista coletiva na noite deste sábado (8), após o empate em 2 a 2 com o Bahia, no Beira-Rio. O dirigente iniciou o pronunciamento lamentando a atuação da arbitragem e reforçando a confiança na comissão técnica comandada por Ramón Díaz, mesmo com a equipe chegando a cinco partidas sem vitória no Brasileirão.

— Precisamos lamentar a arbitragem, que teve um lance capital de anulação de um gol legítimo. Isso nos coloca em uma situação difícil. Mas também temos consciência de que precisamos construir uma arbitragem melhor. Hoje foi conosco, amanhã será com outro clube — afirmou Bisol.

Em relação ao apito, ele lembrou que participará, na segunda-feira (10), de um grupo de trabalho da CBF sobre arbitragem, representando o Inter.

— O clube sempre foi protagonista nesse debate propositivo. É preciso que os erros não se repitam e que se crie um ambiente de evolução — disse.

Confiança mantida em Ramón e Emiliano Díaz

Bisol garantiu que a direção não cogita mudanças no comando técnico para as rodadas finais do campeonato. Ele também negou a existência de um "prêmio" para os jogadores em caso de permanência na Série A e frisou que não há atrasos salariais.

— Nós acreditamos na comissão técnica. Entendemos que vem fazendo um trabalho de evolução e hoje isso foi demonstrado em campo. Não temos a pretensão de fazer qualquer tipo de modificação neste momento — declarou.

O vice destacou que o desempenho diante do Bahia mostrou sinais de melhora, especialmente no primeiro tempo, e pediu tranquilidade para o elenco durante a pausa da data Fifa.

— O que a gente percebe é uma evolução. Vemos ímpeto, capacidade de melhoria e de jogar. Essa comissão se aprofunda nos temas do clube, assume responsabilidades e tem buscado soluções. O momento é delicado, mas precisamos manter a serenidade. Manter um ambiente belicoso não vai nos levar a lugar algum — avaliou.

Planejamento para o próximo jogo

O Inter volta a campo apenas no dia 20 de novembro, contra o Ceará, no Castelão. Durante a pausa, três jogadores estarão convocados por suas seleções: Borré e Carbonero pela Colômbia e Benítez pelo Paraguai.

— Estamos trabalhando para que estejam à disposição do clube no dia do jogo. Não se trata de desconvocação, mas de logística. A ideia é tê-los prontos para o confronto em Fortaleza — explicou Bisol.

O empate no Beira-Rio deixou o Colorado com 37 pontos, quatro acima do Z-4, ainda sob o risco de rebaixamento.