No Beira-Rio lotado, Inter recebe o Santos para abrir distância do Z-4 e subir na tabela do Brasileirão

Anthoni está de volta ao gol do Inter Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Todo o ambiente de decisão está criado. Teve treino aberto com apoio da torcida no sábado, ingressos esgotados antecipadamente, mobilização total. Esse Inter x Santos das 21h desta segunda-feira (24), no Beira-Rio, é uma espécie de final do Brasileirão para os colorados. Vencendo, abrem distância dos adversários diretos na luta contra o Z-4. Mais: podem terminar a 35ª rodada na 12ª posição. O adversário vem desfalcado de sua principal estrela. Neymar não estará em campo.

Por tudo isso, espera-se do Inter a vitória que alivie o ambiente. Depois do 2 a 1 sobre o Ceará, fora de casa, a expectativa é de que mais três pontos deixem a situação mais confortável. Matematicamente, o primeiro efeito é tirar seis pontos para o Santos (que atualmente abre o Z-4). Também seriam quatro a mais do que o Vitória.

Só que o efeito prático é ainda maior. Se o Ceará, que visita o Mirassol às 19h desta segunda-feira, perder, uma vitória deixaria o Inter em 12º lugar, ultrapassando também Vasco e Grêmio. E a rodada seguinte é novo confronto direto, desta vez com o Vasco, no Rio.

Nova oportunidade para Anthoni

Mas para ser a noite perfeita, é preciso que os jogadores façam a parte deles em campo, como os torcedores prometem fazer. O time terá alguns desfalques. A começar pelo gol. Ivan sentiu uma lesão no jogo contra o Ceará e caberá a Anthoni, cria da base, titular na maior parte dos jogos de 2025, a missão de salvar a defesa colorada.

Outra ausência é Luis Otávio, que levou terceiro amarelo. Thiago Maia, que cumpriu suspensão, volta ao time. Como Bruno Tabata e Carbonero foram expulsos no Ceará, há margem para especulações sobre as escolhas de Ramón Díaz.

A tendência é de que Aguirre ocupe a lateral direita, Bruno Gomes seja deslocado para o meio-campo, formando um trio com Thiago Maia e Alán Rodriguez, e deixando um trio mais avançado de Alan Patrick, Vitinho e Borré (ou Ricardo Mathias). A alternativa é Bruno Gomes ser o lateral e Ramón Díaz escalar Gustavo Prado como ponta esquerda, por exemplo.

No Santos, a ausência é Neymar. Com dores no joelho, o craque ficou tratando na Vila Belmiro e deve retornar contra o Sport, na sexta-feira. Rollheiser pode atuar em seu lugar.

São esperados 45 mil colorados para o jogo desta noite. É o penúltimo encontro da torcida com o time em 2025. Depois desta segunda-feira, o Inter só terá mais uma partida no Beira-Rio, na última rodada (7 de dezembro), contra o Bragantino. Até lá, o desejo é de chegar sem mais riscos. E para isso, vencer a decisão diante do Santos é fundamental.