"Ninguém quer ficar marcado com uma mancha de rebaixamento", diz Alan Patrick sobre risco do Inter

Capitão colorado também afirmou que a equipe tem consciência do momento.

O risco do rebaixamento preocupa o Inter e sua torcida na reta final de Brasileirão. Com a derrota para o Vitória na última quarta-feira (5), o Colorado estacionou na 15ª posição e está três pontos acima do Z-4. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (7), no CT Parque Gigante, Alan Patrick falou sobre como o elenco encara esse momento delicado da equipe.

— Olha, ninguém quer ficar marcado na história do clube com uma mancha de rebaixamento. Então não sou eu, não é o Gabi Mercado, não é qualquer outro jogador individual, ninguém quer.

O capitão colorado afirmou que a equipe tem consciência do momento que está passando e da responsabilidade e que cabe ao time "ter a confiança, o entendimento e a capacidade de reagir":

— Entendemos a nossa colocação, o nosso momento, e estamos aqui assumindo toda essa responsabilidade. Eu sei do meu papel dentro da equipe. Não só eu, como o desejo de todos é a gente voltar a vencer para que a gente não volte a falar desse assunto e consiga olhar para cima.

O jogador ainda pediu o apoio dos torcedores nos jogos que restam no Brasileirão e frisou a necessidade de união no clube.

— Quando você não alcança o resultado positivo, vestindo a camisa que a gente veste, representando esse clube, é normal ter críticas. Mas o importante é que o torcedor siga acreditando, porque nós precisamos dessa união e a gente fazer desse fator casa a nossa força.

Neste sábado (8), o Inter enfrenta o Bahia, no Beira-Rio, pela 33ª rodada. O clube anunciou promoções de ingressos para engajar a presença dos torcedores.

Confira a entrevista coletiva na íntegra: