Neymar está fora do jogo entre Inter e Santos

Camisa 10 sequer viajou o elenco santista para Porto Alegre. Raul Baretta / Santos,Divulgação

O confronto direto entre Inter e Santos na briga contra o rebaixamento será sem o protagonista do Peixe. Com dores no joelho, Neymar está fora da partida desta segunda-feira (24), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Conforme informações do ge.globo, o camisa 10 sequer viajou o elenco santista para Porto Alegre neste domingo (23). Ele sentiu o problema no joelho ainda na partida contra o Mirassol, na última quarta (19).

De acordo com o ge.globo, o astro treinou normalmente, sem limitações, nos dias seguintes, mas precauções foram analisadas para não piorar o quadro. A medida de poupá-lo serve para dar descanso a Neymar e evitar o agravamento do problema.

Inter e Santos são concorrentes diretos na briga contra o rebaixamento. Os colorados são os 15º colocados com 40 pontos. Os santistas aparecem logo atrás, com 37. O primeiro clube do Z-4 é o Vitória — que joga neste domingo —, com 36 pontos.

Além do Inter, o Santos enfrentará Sport, Juventude e Cruzeiros na reta final do Brasileirão.

