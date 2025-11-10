"Não vamos cair jogando assim": como a família Díaz viu o Inter no empate com o Bahia

Emiliano (E) e Ramón Díaz mantiveram confiança de que irão livrar o Inter do rebaixamento. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Nos acréscimos escapuliu das mãos do Inter a oportunidade de passar a data Fifa com maior tranquilidade. O gol do Bahia aos 48 minutos do segundo tempo, no empate em 2 a 2 no sábado (8), manteve os colorados nas proximidades da zona de rebaixamento. É o 15º, com 37 pontos. O Vitória, com 35, é o 16º.

São quatro pontos acima do Santos, o 17º colocado. Detalhe: o Peixe tem um jogo a mais por fazer. Nada capaz de abalar a confiança da família Díaz, os comandantes do time.

Pela primeira vez desde a chegada de Ramón e Emiliano, eles foram categóricos em dizer que o Inter não será rebaixado, mas com um porém. Durante a passagem da dupla pelo Vasco, Ramón afirmou que o seu time "no baja" (não cai, em espanhol). A versão colorada da frase foi a seguinte:

— Não vamos cair jogando assim — disse Ramón.

Entre a água fria do gol no final, o panorama nessa reta final do Brasileirão e a atuação da equipe no primeiro tempo contra o Bahia, os Díaz optaram por exaltar o desempenho nos 45 minutos iniciais, mais alguns momentos da segunda etapa.

— Jogar bola é a única forma que pode nos salvar. Com essa qualidade de jogo, taticamente fomos muito bem. Temos que continuar — avaliou Ramón.

Agora são cinco partidas seguidas sem vitória. Em 10 jogos, são apenas duas vitórias sobre o comando dos argentinos. Porém, não houve nenhuma mea culpa sobre a atual fase colorada nesta reta final de temporada.

— Total! Somos os únicos culpados. O que aconteceu esse ano somos nós os culpados — declarou um irônico Emiliano.

Próxima partida

O Inter volta a jogar no dia 20. O adversário será o Ceará, um rival direto na briga contra o Z-4, em Fortaleza. Fora de casa, o Inter não vence desde 9 de agosto. Desde então, são sete derrotas e um empate.

Thiago Maia recebeu o terceiro cartão amarelo. Alan Rodríguez é o mais provável substituto. Ele voltou ao time após se recuperar de lesão.

O uruguaio não atuava desde 19 de outubro, quando se lesionou. Rodríguez evitou fazer promessas sobre o futuro, mas assegurou que o elenco se dedicará para evitar o pior.

— Não podemos prometer bons resultados, mas podemos prometer mais entrega — pontuou o meio-campista.

A direção estuda uma maneira de fazer com que os jogadores convocados para as suas seleções cheguem a tempo de serem utilizados. Principalmente Borré e Carbonero. Os dois estarão nos Estados Unidos, jogando pela Colômbia. A partida será na terça, e o Inter entra em campo na quinta, no fechamento da 34º rodada.

Assista à íntegra da entrevista de Ramón e Emiliano Díaz: