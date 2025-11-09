"Não podemos prometer bons resultados, mas podemos prometer mais entrega": o que disseram os jogadores do Inter após o empate com o Bahia

Próximo jogo será contra o Ceará. Jefferson Botega / Agência RBS

O empate em 2 a 2 com o Bahia, neste sábado, no Beira-Rio, ampliou a sequência de tropeços do Internacional como mandante, que ficou ainda mais perto da zona de rebaixamento.

Depois de abrir 2 a 0, o time de Ramon Diaz cedeu o empate nos acréscimos e saiu de campo sob vaias da torcida. O resultado mantém o Inter próximo da zona de rebaixamento.

O goleiro Ivan, que se tornou titular da equipe após a lesão de Rochet, resumiu o sentimento de frustrações:

— O que importa é ganhar os três pontos. Falar o menos possível. Vamos ter uma pausa aí, e precisamos acertar os detalhes — afirmou.

Durante boa parte da partida, o Inter parecia encaminhar uma vitória tranquila. Com dois gols de Vitinho, o time abriu vantagem e controlava o jogo até o Bahia reagir no segundo tempo.

A pressão do adversário nos minutos finais resultou no empate já nos acréscimos. O lateral-direito Bruno Gomes reconheceu o mau momento:

— Acho que é pedir desculpa para a torcida no momento. O Inter não tem que estar brigando onde a gente está. É entender o momento para sair disso o mais rápido possível.

E ainda acrescentou:

— Claro que a gente não pode, com 2 a 0, tomar o empate dentro de casa, no momento que a gente está vivendo. Mas não é a hora de apontar erros, é erro de todo mundo. A gente tem que entender a camisa que a gente está vestindo, brigar e sair o mais rápido possível dessa situação.

Entre os mais pressionados, Bernabei procurou demonstrar serenidade. O lateral, que cometeu um pênalti recentemente e vem sendo criticado, afirmou confiar na recuperação:

— Creio que são situações que acontecem. Um pênalti não me condena. Como falei, a confiança é muito importante para mim. Não estou no meu melhor momento, mas continuo trabalhando tranquilo porque sei que vou crescer e melhorar a cada dia.

O volante Alan Rodríguez destacou o apoio da torcida, mas reconheceu que o time precisa reagir com urgência.

— A primeira coisa que tenho que dizer é que estamos agradecidos de ter a torcida em todos os jogos em casa, nos apoiando. O que está acontecendo leva tempo, mas o tempo não é nosso amigo. A gente tem que treinar mais, dar mais, dia a dia, e mentalizar positivamente que estamos em um clube muito grande e que os jogadores têm que estar à altura. Não podemos prometer bons resultados, mas podemos prometer mais vontade, mais entrega, jogar melhor — afirmou.

Rodríguez também comentou que Ramón e Emiliano Díaz chegaram em um "momento muito ruim" no clube.

— Quando o time ganha, todos são culpados. Quando o time vai mal, todos são culpados também. Eles pegaram o clube em um momento muito ruim, e todos os dias vão com boas energias, boa vontade, mandando o time para a frente. Os jogadores precisam continuar se mobilizando. Se hoje não ganhamos, amanhã temos que pensar em ganhar de novo — disse.

O próximo confronto do Inter será no dia 20 de novembro, uma quinta-feira, contra o Ceará, no Castelão, em Fortaleza.