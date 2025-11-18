"Não foi homem de olhar no meu olho": Galhardo fala sobre relação conflituosa com Taison no Inter

Galhardo chegou ao Inter em 2020. Ricardo Duarte / Inter

Cinco anos após viver o melhor momento da carreira no Inter, Thiago Galhardo relembra os bastidores da convocação para a Seleção Brasileira, a relação intensa com o técnico Eduardo Coudet, a frustração por não ser negociado ao Al-Hilal, o impacto na briga pelo título Brasileiro e o atrito com Taison, que acredita ter relação com sua saída do clube gaúcho.

No início de 2020, Galhardo chegou ao Beira-Rio como opção para o técnico Eduardo Coudet, mas rapidamente virou protagonista. Terminou o Brasileirão como vice-artilheiro, com 17 gols — só um a menos do que Claudinho e Luciano. E vestiu a camisa da Seleção Brasileira aos 31 anos.

Em abril, o Inter anunciou o retorno de Taison. Só que a relação com o então xodó da torcida ficou longe da esperada. Galhardo alega que nunca conseguiu se aproximar do atual jogador do PAOK, da Grécia. O que assegura vir da parte do desafeto.

O problema nem era a construção de uma amizade. De acordo com o então camisa 17, nos treinamentos e partidas a rusga tomava corpo e o time acabava prejudicado. Galhardo perdeu o prazer de estar no Beira-Rio.

— Ele não foi homem de olhar no meu olho. Não tínhamos relação. Ele não tocava a bola para mim. Você pode olhar os jogos. No treino também. Não sei o motivo, vaidade, sei lá, o momento que eu vivia no clube — conta.

Galhardo sentiu que perdeu o prestígio nos bastidores e sabia do carinho maior das arquibancadas por Taison. Então, manifestou o desejo de sair. Surgiu a oportunidade de repetir a parceria com Coudet, com o empréstimo ao Celta.

— Só quis seguir minha vida. Disse que não jogava mais pelo Inter, não tinha mais vontade. Papai do céu preparou tudo para eu ir a Europa. Realizei mais um sonho.

Convocação para a Seleção

A convocação veio em 14 de novembro de 2020, após uma derrota para o Santos. No avião que retornaria a Porto Alegre, o executivo Rodrigo Caetano entregou o celular ao jogador com uma ligação de Juninho Paulista, então coordenador da Seleção Brasileira:

— Comecei a chorar. O Caetano deu a notícia e todo mundo bateu palma. Foram cinco dias maravilhosos. Como profissional, os melhores da minha carreira.

Três dias depois, Galhardo estava no banco na vitória do Brasil sobre o Uruguai, no Centenário. A data marcava um ano da morte de sua avó, inspiração para usar a camisa 17 no Inter.

— Tenho muitas memórias boas. Mudou meu patamar, não só na questão financeira, mas de carreira pela projeção que vinha tendo no Inter. Depois consegui jogar na Espanha aos 32 anos. Só gratidão. Valeu cada esforço e renúncia para poder chegar — diz orgulhoso.

Inclusive, acredita que merecia receber o chamado de Tite até antes. Na terceira rodada do Brasileirão, o Colorado perdeu para o Fluminense por 2 a 1. Guerrero, então grande nome do time, rompeu os ligamentos do joelho direito. Sem o peruano, o camisa 17, que já realizava uma boa temporada, assumiu o protagonismo.

Nos seis jogos seguintes, marcou oito gols e contribuiu com duas assistências. Ao longo da campanha da equipe, que lutou pelo título do Brasileirão e chegou a estar na liderança, seguiu como referência.

— Acho até que demorei. Fiquei durante quatro meses ali no auge. Foram quatro convocações e acho que merecia estar nelas. Talvez a primeira, não. Estava começando a fazer os números e tudo mais — avalia.

Ainda que esperasse convocações anteriores, sabe que a presença na lista para encarar a Celeste coroou o trabalho no Beira-Rio. Galhardo diz que se preparou de uma forma que jamais havia na carreira, tal o objetivo de realizar o sonho.

Mais do que a entrega nas partidas e treinos para mostrar a Coudet que poderia contar com ele, deixou de lado prazeres da vida fora dos gramados:

— Fiquei 130 dias sem beber, fumar, transar. Falo fumar, não que eu seja, mas brinco com todo mundo. Não fiz nada. Fiquei vivendo ali totalmente focado em um único objetivo, a Seleção. O esforço não vale tanto quanto a renúncia. Renunciar é muito mais difícil. Vi muitas pessoas se esforçarem mais, mas poucas renunciarem para querer o que eu queria.

Relação com Coudet

A consagração veio amparada na parceria com Eduardo Coudet. O atual treinador do Alavés goza da admiração de Galhardo. A exigência e consciência física que imprimiu no Beira-Rio o fez entender a importância para a evolução no jogo. Além da maneira como o tratava. O ímpeto ofensivo também facilitou para que ganhasse destaque.

Só que o que mais chamava atenção era a dedicação nos trabalhos. Coudet participava ativamente das atividades. Por vezes, até demais.

— O treinador mais maluco que peguei. No treino, ele dava carrinho. Se não estivesse atento, pegava e machucava. Uma loucura do bem. Quando foi embora, começo a despencar. Senti muito a saída dele.

No início de 2021, enquanto se recuperava de uma lesão na panturrilha esquerda, recebeu uma oferta do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Aceitou a oferta e chegou a limpar os pertences do vestiário.

— A volta dos que foram. Uma coisa muito sinistra, mexeu muito comigo. A proposta chegou na terça. Cheguei a assinar pré-contrato, eles mandaram passagem. Fui embora sábado e fiz uma festa para me despedir com minha família em plena pandemia — relembra.

Galhardo estava seduzido pelos valores. Todavia, o prazo apertado para fechar o negócio e a falta de garantias fez os gaúchos desistirem da operação. O que o incomodou.

Frustração

Sem negócio, saiu da casa dos pais em São João del Rei, Minas Gerais, para voltar a Porto Alegre. Recuperado da lesão, esperava ficar à disposição de Abel Braga para o duelo com o Sport. Nada feito. O Inter, então líder do Brasileirão, perdeu em pleno Beira-Rio e viu acabar a série de 12 partidas de invencibilidade.

— Senti ali que perdemos o título. Tinha coisa errada acontecendo, grave dentro do clube. Não me liberaram e não fui para o jogo. Sou importante para ficar, mas não para um jogo decisivo. Acharam que atropelariam o Sport em casa pelo momento que vivíamos, que não precisariam de mim — desabafou.

No jogo seguinte, ainda descontente pelos episódios recentes, integrou a delegação. Inclusive, marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco.

A lenda da van

Na passagem pelo Rio Grande do Sul, Galhardo viu o nome ligado a uma história: de ter uma van e usar o veículo para se deslocar para Gramado e fazer festas. O meia-atacante comprou o automóvel e o personalizou com apetrechos dos mais diversos. Desde o logo com as iniciais do nome a frigobar e videogame.

Cansou de subir a Serra a bordo do veículo. Até aí, sem problemas. O que gerava burburinho era o motivo de investir na van, o objetivo das viagens e quem supostamente o acompanhava nas empreitadas.

— Saiu que o Galhardo levava mulher para lá e para cá. Uma loucura, eu ria para caramba. Maior saudade da van. Pensando em outra agora para minha aposentadoria. Ficou famosa. No condomínio moravam vários jogadores e íamos ao treino com a minha van. Passava e pegava todo mundo.

Galhardo admite que gosta de reunir os amigos, mas que não promovia festas para estar com os jogadores. Fazia e, se algum companheiro quisesse aparecer, era recebido. Inclusive, diz que Coudet sempre soube dos eventos, até por ser vizinho no mesmo condomínio.

Rechaça, todavia, que fosse frequentador assíduo de baladas. Sequer diz gostar. O que aprecia é estar em shows de bandas que escuta e tem relação.

— Não gosto de balada. Gosto de Menos é Mais, Sorriso Maroto, Matheus e Kauan, mas não sou o cara da noite. Sempre fiz em casa, óbvio que sem celular, e sempre farei. Tenho de fazer, tenho de viver. A galera acha que bebo para caramba. Sabia me cuidar, me controlar, até pelo período de jogo.

O futuro e o peso das renúncias

Aos 36 anos, Thiago Galhardo avalia os próximos passos da carreira. Após ajudar o Santa Cruz a conquistar o acesso à Série C com sete gols em 22 partidas, o atacante aproveita as férias e reflete sobre o que vem pela frente.

Recorda com orgulho a trajetória construída, especialmente o trabalho no Inter que o levou à Seleção, mas reconhece que é preciso dosar as escolhas — principalmente para não perder momentos familiares que considera essenciais.

— Renunciei a muitas coisas. Trabalhei dobrado. Está chegando o final e não sei se quero renunciar tanto mais assim. O futebol tira muito mais do que dá. Tira momentos de pai, filho, irmão, amigo. Tenho dois filhos e passei um Dia dos Pais só com cada um — disse.

O objetivo agora é aproveitar mais o crescimento dos filhos. Galhardo não reclama das provações enfrentadas, comemora o que alcançou, mas admite que está mais próximo de mudar o status de jogador profissional.

Além do desejo de estar mais presente na família, se mostra incomodado com aspectos do futebol atual. Critica a influência das redes sociais e diz acompanhar apenas jogos esporádicos da Seleção e grandes clubes europeus.

Sem estipular prazo para a aposentadoria, Galhardo segue ativo — e com a personalidade que o tornou conhecido por fugir das respostas pasteurizadas e trazer conteúdo de verdade.