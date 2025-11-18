Inter

"Não foi homem de olhar no meu olho": Galhardo fala sobre relação conflituosa com Taison no Inter

Atacante relembrou período sob o comando de Coudet, polêmicas em Porto Alegre e diz que deveria ter sido chamado antes para a Seleção

Tomás Hammes

