Na reta final do ano, Inter tem apenas dois titulares com contrato encerrando 

Mercado pode estar vivendo seus últimos dias de Beira-Rio. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O fim de ano no Inter pode não representar, necessariamente, um momento de grande reformulação no elenco para 2026. Do atual grupo à disposição da comissão técnica, apenas dois titulares têm contrato se encerrando no próximo mês de dezembro.

São os casos do zagueiro Gabriel Mercado e do atacante Johan Carbonero. A situação do argentino, em tese, é mais simples de resolver. Caso haja interesse na permanência do jogador de 38 anos, a negociação seria direta entre atleta e clube.

Já a permanência de Carbonero é mais complexa. Para mantê-lo, o Inter precisaria exercer a opção de compra junto ao Racing, da Argentina. O valor previsto em contrato é de 4 milhões de dólares (R$ 21 milhões). Recentemente, os gaúchos foram acionados pelo clube argentino por atraso no pagamento das parcelas referentes ao empréstimo do jogador, o que pode dificultar um novo acordo.

Outro zagueiro, Victor Gabriel, também tem vínculo apenas até 31 de dezembro. O Inter negocia com o Sport a compra definitiva do defensor de 21 anos. Até o momento, o clube pernambucano não respondeu positivamente à proposta de R$ 3 milhões enviada pelo Colorado.

Na lista de atletas com contrato se encerrando nesta temporada, há dois nomes que dificilmente permanecerão em 2026: Bruno Henrique e Óscar Romero, que devem estar vivendo seus últimos dias no Beira-Rio.

O centroavante Lucca Drummond, que perdeu boa parte do ano devido a uma lesão ligamentar no joelho, também tem vínculo até dezembro. Situação semelhante vive o goleiro Kauan Jesus, que, com a lesão de Rochet, passou a ser o terceiro da hierarquia, mas pode ficar sem contrato a partir de janeiro.

Quem não tem contrato terminando agora, mas entra em um momento decisivo a partir de janeiro, é o atacante Vitinho. Ele tem vínculo com o Inter até junho de 2026, enquanto seu vínculo com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, também está próximo do fim. Assim, uma nova negociação deverá ocorrer no início de 2026, tanto para uma renovação quanto para uma possível saída.

Situação contratual do elenco do Inter

Goleiros

Anthoni — dezembro de 2029

Rochet — dezembro de 2026

Ivan — dezembro de 2026

Kauan — dezembro de 2025

Zagueiros

Mercado — dezembro de 2025

Vitão — dezembro de 2026

Victor Gabriel — dezembro de 2025

Clayton — dezembro de 2028

Juninho — dezembro de 2027

Laterais

Bernabei — dezembro de 2028

Aguirre — dezembro de 2027

Benítez — dezembro de 2026

Volantes

Bruno Gomes — dezembro de 2027

Thiago Maia — dezembro de 2026

Luis Otávio — dezembro de 2028

Ronaldo — dezembro de 2026

Richard — dezembro de 2026

Alan Rodríguez — dezembro de 2029

Bruno Henrique — dezembro de 2025

Meias

Alan Patrick — dezembro de 2026

Óscar Romero — dezembro de 2025

Gustavo Prado — dezembro de 2028

Atacantes