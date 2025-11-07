Mercado prega união no Inter e fala sobre relacionamento entre os atletas: "Ninguém consegue ser amigo de todo mundo"

Zagueiro disse que "ninguém vai se salvar sozinho".

Gabriel Mercado e Alan Patrick falaram à imprensa no fim da tarde desta sexta-feira (7), no CT Parque Gigante, e falaram sobre o momento do time, que está na 15ª posição, três pontos acima do Z-4. Questionado sobre o ambiente do vestiário, o zagueiro afirmou que, independentemente das diferenças, é preciso união para que a equipe possa melhorar.

— O cara que é atleta de alto rendimento vai entender que nesse momento de dificuldade que a gente está passando, a única coisa que nós pensamos é vencer e sair dessa situação que está nos incomodando faz muito tempo. E com respeito ao grupo, lógico, aqui tem muitas nacionalidades, ninguém consegue ser amigo de todo mundo, mas o que precisamos fazer é nos unir cada vez mais — enfatizou.

Segundo ele, a união não é apenas do elenco, mas entre todas as partes que compõem o Inter. O momento pede mobilização geral para melhorar o desempenho dentro de campo:

— Precisamos muito que todo o clube, todos os funcionários, tudo o que representa o Inter, esteja unido, porque é como podemos sair dessas situações adversas. Ninguém se vai salvar sozinho, como o Alan também falou. Aqui precisamos de todo mundo, dos mais experientes, dos mais novos, da comissão, da diretoria e da torcida — disse.

Convite ao torcedor

Mercado reforçou a importância da torcida colorada para ajuda o time no objetivo de se afastar do perigo de rebaixamento.

— Eu sei que parece que estamos pedindo a toda hora apoio, mas assim é muito mais fácil poder sair de uma situação difícil. Restam três jogos muito importantes para a nossa caminhada em nossa casa e eu sei que juntos vamos poder sair dessa situação.

O próximo compromisso do Inter é contra o Bahia, neste sábado (8), no Beira-Rio. Uma vitória é essencial para o time afastar o risco do Z-4. O clube anunciou promoções de ingressos para engajar a presença dos torcedores.

Confira a entrevista coletiva na íntegra: