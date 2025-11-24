Longe dos holofotes e sem Neymar, Santos vive situação de pressão antes de encarar o Inter

Delegação do Santos está concentrada em um hotel na zona norte de Porto Alegre. Valéria Possamai / Agencia RBS

O clima de tranquilidade no hotel que serve de concentração para o Santos, na capital gaúcha, é totalmente distinto à pressão que o clube vive no Brasileirão. Sem Neymar e dentro do Z-4, a equipe será adversária do Inter, nesta segunda-feira (24), às 21h, no Estádio Beira-Rio.

A delegação santista desembarcou em Porto Alegre no início da tarde deste domingo (23). Uma mudança repentina na programação fez com o grupo encerasse a preparação em solo gaúcho. Um último treino foi realizado à tarde no CT Hélio Dourado, da base do Grêmio, em Eldorado do Sul.

Desde então, a delegação está concentrada em um hotel na zona norte de Porto Alegre. A ausência de Neymar faz com a presença do clube em Porto Alegre tenha menos holofotes. No saguão do local, transitavam apenas alguns torcedores e membros do staff, na véspera da partida.

Desfalque

O camisa 10 é ausência no grupo de jogadores após apresentar dores no joelho esquerdo. O atleta permaneceu em Santos e está sendo preparado para o confronto contra o Sport, na sexta-feira, na Vila Belmiro.

A partir desta baixa, o principal candidato a ingressar na equipe é o meia Rollheiser. Não está descartada ainda a opção por Guilherme, que passou pelo Grêmio. Na defesa, o time também terá uma mudança. Com a suspensão de Zé Ivaldo, Luan Peres formará a dupla de zaga com Adonis.

Uma provável escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis, Luan Peres e Souza (Escobar); Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser (Guilherme), Barreal e Lautaro Díaz.

17 anos de tabu

Para sair do Beira-Rio com os três pontos, o Santos precisará quebrar um tabu. A última vitória em Porto Alegre foi no Brasileirão de 2008, quando venceu por 1 a 0.

O último encontro com o Inter, na condição como visitante, não traz boas recordações. Em 2023, o Colorado fez 7 a 1 sobre o clube santista.

Situação na tabela

O Santos voltou à zona de rebaixamento após o resultado do Vitória, que triunfou sobre o Sport, por 3 a 1, no domingo.

Neste momento, o time é o 17° colocado, somando 37 pontos. Depois do Inter, restarão rodadas contra Sport (casa), Juventude (fora) e Cruzeiro (casa) para tentar a permanência na elite do Brasileirão.