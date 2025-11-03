Inter ficou no 0 a 0 com o Galo no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

O empate com o Atlético-MG e os resultados paralelos da 31ª rodada do Brasileirão fizeram com que as chances do Inter jogar a Série B diminuíssem.

Conforme os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Colorado segue como o sexto time com mais riscos de jogar a Segunda Divisão em 2026, mas a probabilidade passou de 10,2% para 9,6% de o time ser rebaixado.

As maiores chances coloradas no Brasileirão são de jogar a Copa Sul-Americana no ano que vem. Segundo a universidade, o Colorado tem 40,1% de probabilidade de participar da competição.

O percentual ainda permite sonhar com Libertadores, mas as chances são remotas. A UFMG aponta que o Colorado tem apenas 0,25% de probabilidade de jogar a competição mais importante do continente.

Confira as atuais chances do Inter no Brasileirão

Libertadores

Inter - 0,25%

Sul-Americana

Inter - 40,1%

Rebaixamento

Inter - 9,6%