O empate com o Atlético-MG e os resultados paralelos da 31ª rodada do Brasileirão fizeram com que as chances do Inter jogar a Série B diminuíssem.
Conforme os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Colorado segue como o sexto time com mais riscos de jogar a Segunda Divisão em 2026, mas a probabilidade passou de 10,2% para 9,6% de o time ser rebaixado.
As maiores chances coloradas no Brasileirão são de jogar a Copa Sul-Americana no ano que vem. Segundo a universidade, o Colorado tem 40,1% de probabilidade de participar da competição.
O percentual ainda permite sonhar com Libertadores, mas as chances são remotas. A UFMG aponta que o Colorado tem apenas 0,25% de probabilidade de jogar a competição mais importante do continente.
Confira as atuais chances do Inter no Brasileirão
Libertadores
- Inter - 0,25%
Sul-Americana
- Inter - 40,1%
Rebaixamento
- Inter - 9,6%
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.