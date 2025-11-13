Lateral volta a treinar com bola no Inter; veja projeção de retorno ao time

Aguirre pode ser relacionado para o jogo no Castelão. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Dentro do planejamento estabelecido pelo departamento médico do Inter, o lateral Braian Aguirre se aproxima de um retorno aos gramados. Inclusive, o atleta realizou, na manhã desta quinta-feira (13), um trabalho com bola.

A atividade, no entanto, ainda ocorreu com limitações e foi feita em separado dos demais companheiros de elenco. O treino aconteceu sob a supervisão da equipe de fisioterapia do clube no CT Parque Gigante.

Aguirre não atua desde a vitória do Inter sobre o Sport, por 2 a 0, no dia 19 de outubro, pela 29ª rodada do Brasileirão. O longo período de inatividade também será levado em conta pela comissão técnica ao avaliar o retorno do argentino ao time titular.