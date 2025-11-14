Lateral ou volante? Bruno Gomes se reinventa e busca protagonismo no Inter

Bruno Gomes pode atuar como lateral ou volante. Ricardo Duarte / Inter

A etapa final do Brasileirão representa momento de pressão e incertezas para o Inter, comandado pela dupla Ramón e Emiliano Díaz. A proximidade em relação ao Z-4 faz com que o ambiente esteja repleto de dúvidas.

Contudo, uma certeza se consolida em meio ao caos provocado pela falta de resultados. As atuações de Bruno Gomes ganham elogios no Beira-Rio.

— Bruno Gomes pode atuar bem nas duas funções. Jogou muito bem como lateral, mas atuou a maior parte do tempo no meio. Dependendo do momento, vamos analisar a melhor forma de utilizá-lo — atesta o auxiliar Emiliano Díaz.

O camisa 15 tem credenciais de titularidade. Seja como lateral-direito, ala ou volante, Bruno Gomes parece ter voltado ao time na hora certa.

Opinião de Paulo Paixão

Após longos oito meses afastado por conta de grave lesão nos ligamentos do joelho esquerdo, o atleta de 24 anos rapidamente readquiriu a forma física ideal para voltar a vestir a camisa do Inter. E a dedicação demonstrada no dia a dia, no CT Parque Gigante, foi fundamental para essa retomada.

— A lesão de LCA (ligamento cruzado anterior) basicamente requer do atleta muita resiliência e confiança, tanto dele quanto daqueles que estão ao seu redor. E com o Bruno não foi diferente. Ele é um jovem que sempre acreditou em todo o trabalho iniciado pela equipe e, a todo instante, mostrava e falava que voltaria a jogar o mais rápido possível. Tudo se deveu à confiança que ele teve e à forma como cumpriu cada etapa da recuperação, desde o início até o processo final. Graças a Deus, ele voltou. Por quê? Pela sua confiança e resiliência, que ele teve, tem e terá sempre. É um atleta jovem, que acredita muito no próprio potencial — disse o ex-preparador físico do Inter, Paulo Paixão, em contato com a reportagem de GZH.

Em que posição Bruno Gomes se sai melhor?

Desde o retorno aos gramados, Bruno Gomes já participou de nove partidas. As atuações mais destacadas foram justamente quando ele foi escalado na posição em que o ex-treinador do Inter, Roger Machado, o utilizava. No empate com o Bahia, por 2 a 2, no Beira-Rio, jogando nessa função, deu duas assistências para os gols de Vitinho.

Agora, com a possibilidade de retorno do antigo titular do setor, Braian Aguirre, uma nova dúvida poderá surgir na cabeça da comissão técnica colorada: manter Bruno Gomes na lateral ou reconduzi-lo à função de meio-campista?

— O melhor a fazer é colocar o Bruno Gomes na posição que agora é a nova posição dele. Um lateral-direito descoberto por Roger no Brasileirão do ano passado, que tinha tudo para continuar evoluindo em 2025, mas que parou por oito meses devido a uma lesão. É um senhor lateral-direito, em plena evolução. Se eu fosse Ramón Díaz, manteria o Bruno Gomes na nova e melhor posição dele: a lateral direita — opinou o comentarista da Rádio Gaúcha, Maurício Saraiva.

Para o jogo contra o Ceará, no próximo dia 20, no Castelão, a dúvida sobre o posicionamento de Bruno Gomes vai depender da evolução de Aguirre. O argentino está na fase final de recuperação de uma lesão na fáscia plantar do pé direito. O lateral já iniciou fisioterapia no campo e, caso seja liberado para atividades sem restrições nos próximos dias, poderá reforçar a equipe em Fortaleza.

"Onde precisar, vou ajudar", diz Gomes

Se isso acontecer, Bruno Gomes pode ser usado na função de origem, já que Thiago Maia, titular do meio-campo, cumprirá suspensão automática. Mas a tendência, até por conta do retorno de Alan Rodríguez, é de manutenção do jovem atuando pelo lado do campo.

— Conversei com ele (Ramón Díaz), e ele me vê nas duas posições: volante e lateral. Se ele precisar na lateral, que foi a posição em que fui muito feliz no ano passado, vou jogar na lateral. E se precisar no meio, também vou. Onde precisar, vou ajudar — comentou o próprio Bruno Gomes.