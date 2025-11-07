Lateral do Inter é convocado para seleção do Paraguai 

Alan Benítez foi convocado para os amistosos da seleção do Paraguai nos Estados Unidos. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Depois da convocação dos colombianos Borré e Carbonero para a data Fifa, outro jogador do Inter foi chamado para servir ao seu país. Alan Benítez foi convocado para os amistosos da seleção do Paraguai nos Estados Unidos.

A primeira partida é no próximo sábado (15), contra os EUA, na Pensilvânia. O segundo jogo é na terça-feira (18), diante do México, em San Antonio. Pela proximidade com a 34ª rodada do Brasileirão, o meia pode ser desfalque na partida contra o Ceará, em 20 de novembro.

Assim como no caso dos colombianos, a direção colorada ainda não se manifestou sobre pedir ou não o corte do atleta. Outra alternativa seria montar uma logística especial para tentar trazê-lo a tempo da partida.

Confira a lista de convocados do Paraguai