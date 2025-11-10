Lateral do Inter avança em recuperação e pode reforçar a equipe contra o Ceará

Titular ao durante a temporada, Braian Aguirre pode retornar contra o Ceará. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Mesmo de folga, um antigo titular do Inter esteve no CT Parque Gigante nesta segunda-feira (10): Braian Aguirre. O lateral-direito poderá reforçar o time na decisão contra o Ceará. Ramón Díaz aguarda a liberação médica para definir se ele retornará à equipe.

O ala teve uma ruptura na fáscia plantar do pé direito há algumas semanas. Ele ficou fora de cinco jogos, e o time não conquistou nenhuma vitória no período. Aguirre utilizou muletas e fez sessões de fisioterapia nos últimos dias.

Agora, o jogador avançou para o estágio de fisioterapia no campo. O cronograma prevê trabalhos leves com bola e que o atleta esteja liberado até o começo da próxima semana.

A comissão técnica espera que o atleta seja alternativa contra o Ceará, na retomada do Brasileirão após a parada para a data Fifa.