Ivan engata sequência inédita em quatro anos e assume titularidade no Inter

Ivan chegou ao Inter em janeiro de 2024. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Pela quinta rodada do Brasileirão seguida, o gol do Inter será defendido por Ivan nesta quarta-feira (5). Desde 2021, o atleta não engatava uma sequência tão longa de partidas como titular.

Ele recebeu a posição após algumas falhas recentes de Anthoni, antigo reserva imediato de Rochet, goleiro número 1. O uruguaio vem sofrendo com lesões a temporada toda e, no momento, se recupera de cirurgia na mão esquerda.

Não há estimativa se Rochet conseguirá se recuperar a tempo de voltar em 2025. Com isso, o Inter trabalha com Ivan como dono da posição temporariamente.

Trajetória

Tratado como uma promessa da posição na base, o goleiro de 28 anos nunca conseguiu alcançar uma longa sequência em clubes grandes desde que saiu da Ponte Preta para o Corinthians, em 2022. Foram apenas três jogos em São Paulo até a ida para o Zenit, da Rússia. Lá, ele atuou somente quatro vezes antes de ir para o Vasco, em 2023. No Rio, Ivan só teve três partidas antes de vir para o Beira-Rio, na temporada passada.

Assim que chegou ao Inter, uma grave lesão ligamentar impediu que tivesse muitas chances. O retorno na terceira posição hierárquica, atrás de Rochet e Anthoni, atrapalhou os planos de sequência. Ao mesmo tempo, foi o que o permitiu evoluir em alguns quesitos nos treinamentos com a comissão técnica, principalmente em relação à saída de gol em bolas aéreas.

Bom momento

Apesar do Inter ter apenas uma vitória nos seus últimos quatro jogos, há uma estatística positiva: foram apenas dois gols sofridos — contra Bahia e Fluminense. Contra Sport e Atlético-MG, a equipe não foi vazada. Os números respaldam que o camisa 12 siga na meta nos próximos confrontos.

Nesta noite, às 19h, no Barradão, Ivan deverá ter como escudo, mais uma vez, o sistema com três zagueiros. Ramón Díaz faz mistério, mas deverá confirmar a formação contra o Vitória com: Ivan; Clayton Sampaio, Vitão e Juninho; Bruno Gomes, Luiz Otávio, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero. Bruno Henrique e Ricardo Mathias podem aparecer como surpresas na escalação inicial.