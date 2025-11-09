Internacional 2x2 Bahia: confira os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

O Inter empatou com o Bahia neste sábado (8), no Beira Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão. O Colorado abriu o placar com dois gols de Vitinho, mas cedeu o empate nos acréscimos.

Aos 16 minutos do primeiro tempo, Carbonero chegou a marcar para o Inter, mas o gol foi anulado após revisão do VAR, que apontou falta de Mercado em Willian José na origem da jogada.

O primeiro gol veio aos 24 minutos do primeiro tempo. Bruno Gomes avançou pela direita e cruzou para Vitinho bater cruzado.

Na volta do intervalo, o Inter ampliou logo aos três minutos. Após erro de Juba no ataque, Bruno Gomes tocou para Vitinho e o atacante driblou Arias para fazer 2 a 0.

O Bahia reagiu. Aos 14, Ademir fez boa jogada pela direita e cruzou para Willian José bater de primeira e descontar. Já aos 48, Tiago completou para o fundo das redes, decretando o empate.

Com o resultado, o Internacional segue próximo da zona de rebaixamento e amplia a sequência sem vitórias como mandante. O Bahia se mantém firme na luta por uma vaga na Libertadores.