Inter x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Inter e Santos se enfrentam nesta segunda (24), às 21h, pela 35ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.
O Colorado vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, fora de casa. Já o Peixe empatou em casa com o Mirassol na rodada anterior.
Escalações para Inter x Santos
Inter: Anthoni; Bruno Gomes (Juninho ou Aguirre), Mercado, Vitão e Bernabei; Thiago Maia (Bruno Gomes), Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Gustavo Prado (Ricardo Mathias) e Borré. Técnico: Ramón Díaz.
Santos: Guilherme Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Gonzalo Escobar (Souza); João Schmiddit (Rollheiser), Willian Arão e Zé Rafael; Barreal, Lautraro Díaz e Neymar. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Arbitragem para Inter x Santos
- Davi De Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Douglas Pagung (ES). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Onde assistir a Inter x Santos
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Premiere e o SporTV anunciam a transmissão.
Como chegam Inter x Santos
Inter
O Colorado tenta espantar o risco de rebaixamento neste confronto direto. Com 40 pontos, a equipe de Ramón Díaz tem quatro de vantagem para o Vitória, primeiro do Z-4. Contudo, a situação pode mudar até o início do jogo, já que o time baiano enfrenta o Sport no domingo (23)
Para a partida de segunda (8), o Inter terá quatro desfalques importantes: os suspensos Luis Otávio, Bruno Tabata e Carbonero e o lesionado Ivan. Com isso o técnico do Inter estuda alternativas, que pode interferir no esquema tático: Thiago Maia, Aguirre, Juninho, Gustavo Prado e Ricardo Mathias disputam a titularidade.
Santos
A situação do Peixe é parecida, mas mais dramática que a do Colorado. Em 16º com 37 pontos, o Santos pode até ingressar no duelo no Beira-Rio já na no Z-4 em caso de triunfo do Vitória no dia anterior.
O principal desfalque para Vojvoda é o zagueiro Zé Ivaldo, suspenso. A vaga deve ser ocupada por Luan Peres. Outro defensor, o paraguaio Alexis Duarte volta a ser opção com o fim da data Fifa. Reserva nos últimos jogos, mas que tem entrado e feito a diferença, Rollheiser pode pintar entre os titulares.
Ingressos para Inter x Bahia
- Sócios cadeira locada, colorado titular (carteira vermelha), parque check-in e patrimonial clube têm ingresso gratuito para acompanhante.
- Sócios campeão do mundo, nada vai nos separar, academia do povo e parque gigante têm ingresso gratuito no Mundo Colorado.
- Sócio coloradinho precisa confirmar presença por meio de check-in.
- Crianças não sócias (5 a 11 anos) devem confirmar presença por meio de ingresso sem custo, no Mundo Colorado.
- Ingressos Coração do Gigante pelo site www.coracaodogigante.com.br
