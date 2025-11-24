Inter x Santos hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Inter x Santos: tudo sobre o jogo da 35ª rodada do Brasileirão 2025. Arte GZH

Inter e Santos se enfrentam nesta segunda (24), às 21h, pela 35ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, fora de casa. Já o Peixe empatou em casa com o Mirassol na rodada anterior.

Escalações para Inter x Santos

Inter: Anthoni; Bruno Gomes (Juninho ou Aguirre), Mercado, Vitão e Bernabei; Thiago Maia (Bruno Gomes), Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Gustavo Prado (Ricardo Mathias) e Borré. Técnico: Ramón Díaz.

Santos: Guilherme Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Gonzalo Escobar (Souza); João Schmiddit (Rollheiser), Willian Arão e Zé Rafael; Barreal, Lautraro Díaz e Neymar. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Arbitragem para Inter x Santos

Davi De Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Douglas Pagung (ES). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Onde assistir a Inter x Santos

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere e o SporTV anunciam a transmissão.

Como chegam Inter x Santos

Inter

O Colorado tenta espantar o risco de rebaixamento neste confronto direto. Com 40 pontos, a equipe de Ramón Díaz tem três de vantagem para o Santos, adversário desta noite e primeiro do Z-4.

Para a partida de segunda (8), o Inter terá quatro desfalques importantes: os suspensos Luis Otávio, Bruno Tabata e Carbonero e o lesionado Ivan. Com isso o técnico do Inter estuda alternativas, que pode interferir no esquema tático: Thiago Maia, Aguirre, Juninho, Gustavo Prado e Ricardo Mathias disputam a titularidade.

Santos

A situação do Peixe é parecida, mas mais dramática que a do Colorado. Em 16º com 37 pontos, o Santos pode até ingressar no duelo no Beira-Rio já na no Z-4 em caso de triunfo do Vitória no dia anterior.

O principal desfalque para Vojvoda é a ausência de Neymar, que não viajou a Porto Alegre por conta de dores no joelho. Reserva nos últimos jogos, mas que tem entrado e feito a diferença, Rollheiser pode pintar entre os titulares.

O zagueiro Zé Ivaldo está suspenso e desfalca a equipe. A vaga deve ser ocupada por Luan Peres. Outro defensor, o paraguaio Alexis Duarte volta a ser opção com o fim da data Fifa.

Ingressos para Inter x Santos

Na tarde deste sábado (22), o clube anunciou que os ingressos para as áreas livres e locados do estádio estão esgotados .

. Restam lugares apenas no Coração do Gigante, que podem ser obtidas pelo site www.coracaodogigante.com.br