Inter x Santos: Beira-Rio tem ingressos esgotados para a partida

O Inter convocou e a torcida mais uma vez atendeu ao chamado. O clube informou, neste sábado (22), que estão esgotados os ingressos para as áreas livres e locadas do Estádio Beira-Rio para a partida contra o Santos. O jogo ocorre na segunda-feira (24).

De acordo com o clube, restam apenas entradas para o espaço do Coração do Gigante. Com todas as entradas vendidas nos demais setores, a projeção é de 40 mil torcedores.

Assim como nas partidas anteriores, a direção fez promoções para os sócios. Em todas as modalidades, os torcedores associados puderam garantir a presença para o jogo sem custos. Em algumas modalidades, ainda era possível levar um acompanhante de forma gratuita.

Depois da vitória sobre o Ceará, por 2 a 1, no Castelão, o time encara mais uma partida com clima de "decisão". O duelo contra o Santos é um confronto direto na tabela de classificação.

Neste momento, o Colorado é o 15° colocado, somando 40 pontos. O Santos vem logo atrás, na 16ª posição, com 37, sendo o primeiro clube fora do Z-4.

Treino aberto e apoio da torcida

Colorados foram ao estádio para prestar apoio ao grupo de jogadores antes da partida decisiva contra o Santos. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Na preparação para o jogo, o Inter promoveu uma ação especial. Neste sábado (22), os torcedores puderam acompanhar um treino aberto no Beira-Rio.

Com instrumentos, bandeiras e sinalizadores, os colorados foram ao estádio para prestar apoio ao grupo de jogadores. Houve o registro de 3.700 torcedores na atividade.

