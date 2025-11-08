Inter x Bahia hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Inter e Bahia se enfrentam neste sábado (8), às 18h30min, pela 33ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.
O Colorado vem de derrota por 1 a 0 para o Vitória. Já o Tricolor de Aço foi goleado pelo Atlético-MG, por 3 a 0.
Escalações para Inter x Bahia
Inter: Ivan; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Thiago Maia, Luís Otávio e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré. Técnico: Ramón Díaz.
Bahia: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas, Michel Araújo e Erick Pulga; Ademir e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Arbitragem para Inter x Bahia
- Lucas Paulo Torezin, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas. VAR: Caio Max Augusto Vieira
Onde assistir a Inter x Bahia
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 16h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h45min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Premiere, a Record e a CazéTV anunciam a transmissão.
Como chegam Inter x Bahia
Inter
O Colorado tenta se afastar da zona de rebaixamento. Com 36 pontos, a equipe de Ramón Díaz tem três de vantagem para o Santos, primeiro fora do Z-4.
Para o confronto de sábado (8), o Colorado contará com os retornos de Borré e Mercado, que cumpriram suspensão diante do Vitória.
Bahia
Na luta por uma vaga na Libertadores, o Bahia tem 52 pontos e está na quinta colocação. Rogério Ceni contará com o retorno de Ramos Mingo, que cumpriu suspensão diante do Atlético-MG.
Ingressos para Inter x Bahia
- Sócios cadeira locada, colorado titular (carteira vermelha), parque check-in e patrimonial clube têm ingresso gratuito para acompanhante.
- Sócios campeão do mundo, nada vai nos separar, academia do povo e parque gigante têm ingresso gratuito no Mundo Colorado.
- Sócio coloradinho precisa confirmar presença por meio de check-in.
- Crianças não sócias (5 a 11 anos) devem confirmar presença por meio de ingresso sem custo, no Mundo Colorado.
- Ingressos Coração do Gigante pelo site www.coracaodogigante.com.br
