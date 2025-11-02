Inter x Atlético-MG hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Inter x Atlético-MG: tudo sobre o jogo da 31ª rodada do Brasileirão 2025. Arte ZH

Inter e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (2), às 18h30min, pela 31ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de derrota para o Fluminense por 1 a 0, na última rodada. Já o Galo bateu o Ceará em Belo Horizonte, pelo mesmo placar.

Escalações para Inter x Atlético-MG

Inter: Ivan; Vitão, Mercado e Juninho; Vitinho, Thiago Maia, Bruno Gomes e Bernabei; Alan Patrick, Bruno Tabata e Borré. Técnico: Ramón Díaz.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Vitor Hugo, Junior Alonso e Alexsander; Alan Franco, Fausto Vera e Igor Gomes; Dudu, Rony e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

Arbitragem para Inter x Atlético-MG

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)

Assistente 2: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Árbitro de vídeo (VAR): Ilbert Estevam da Silva (SP)

Onde assistir a Inter x Atlético-MG

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 14h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada logo depois de Corinthians x Grêmio ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Amazon Prime anuncia a transmissão.

Como chegam Inter e Atlético-MG

Inter

O Colorado segue tentando se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Atualmente, com 35 pontos, tem quatro de vantagem para o Vitória, primeiro time no Z-4.

Para o confronto de domingo, o técnico Ramón Díaz contará com o retorno de Bernabei, que cumpriu suspensão no jogo contra o Fluminense.

Ainda assim, o treinador tem dúvidas se mantém o esquema com dois zagueiros ou volta para a formação com três defensores centrais.

Atlético-MG

Mais uma equipe que ainda briga contra o rebaixamento para a Série B. No meio da semana, garantiu vaga na final da Sul-Americana ao vencer o Independiente del Valle na Arena do Galo.

Para o jogo contra o Inter, não poderá contar com o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o meio-campista Gustavo Scarpa, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Ingressos para Inter x Atlético-MG

Divulgação / SC Internacional

Sócios Cadeira Locada, Colorado Titular (Carteira Vermelha), Parque Check-in e Patrimonial Clube têm ingresso gratuito para acompanhante.

Sócios e sócias Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar, Academia do Povo e Parque Gigante Ingresso têm ingresso gratuito no Mundo Colorado.

Em entrevista coletiva na manhã de terça-feira (28), Alessandro Barcellos pediu o apoio da torcida e garantiu que a presença do torcedor vai ajudar o clube na reta final do campeonato. O clube ainda ampliou a promoção de ingressos para a partida de domingo, com ingressos a partir de R$ 20 também para não sócios.

