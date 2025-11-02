Inter x Atlético-MG hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Inter e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (2), às 18h30min, pela 31ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.
O Colorado vem de derrota para o Fluminense por 1 a 0, na última rodada. Já o Galo bateu o Ceará em Belo Horizonte, pelo mesmo placar.
Escalações para Inter x Atlético-MG
Inter: Ivan; Vitão, Mercado e Juninho; Vitinho, Thiago Maia, Bruno Gomes e Bernabei; Alan Patrick, Bruno Tabata e Borré. Técnico: Ramón Díaz.
Atlético-MG: Everson; Saravia, Vitor Hugo, Junior Alonso e Alexsander; Alan Franco, Fausto Vera e Igor Gomes; Dudu, Rony e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.
Arbitragem para Inter x Atlético-MG
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)
Assistente 2: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)
Árbitro de vídeo (VAR): Ilbert Estevam da Silva (SP)
Onde assistir a Inter x Atlético-MG
Como chegam Inter e Atlético-MG
Inter
O Colorado segue tentando se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Atualmente, com 35 pontos, tem quatro de vantagem para o Vitória, primeiro time no Z-4.
Para o confronto de domingo, o técnico Ramón Díaz contará com o retorno de Bernabei, que cumpriu suspensão no jogo contra o Fluminense.
Ainda assim, o treinador tem dúvidas se mantém o esquema com dois zagueiros ou volta para a formação com três defensores centrais.
Atlético-MG
Mais uma equipe que ainda briga contra o rebaixamento para a Série B. No meio da semana, garantiu vaga na final da Sul-Americana ao vencer o Independiente del Valle na Arena do Galo.
Para o jogo contra o Inter, não poderá contar com o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o meio-campista Gustavo Scarpa, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.
Ingressos para Inter x Atlético-MG
Sócios Cadeira Locada, Colorado Titular (Carteira Vermelha), Parque Check-in e Patrimonial Clube têm ingresso gratuito para acompanhante.
Sócios e sócias Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar, Academia do Povo e Parque Gigante Ingresso têm ingresso gratuito no Mundo Colorado.
Em entrevista coletiva na manhã de terça-feira (28), Alessandro Barcellos pediu o apoio da torcida e garantiu que a presença do torcedor vai ajudar o clube na reta final do campeonato. O clube ainda ampliou a promoção de ingressos para a partida de domingo, com ingressos a partir de R$ 20 também para não sócios.
Os ingressos do setor Coração do Gigante podem ser adquiridos na bilheteria localizada no andar térreo do Edifício-Garagem.
- Formas de Pagamento - Visa, Master e Elo (somente crédito) ou PIX;
- App Coração do Gigante, nas lojas Apple e Google Play.
