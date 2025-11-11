Inter vive cenário mais confortável do que em 2016, mas lições precisam ser postas em prática em 2025

À esquerda, o Vitinho de 2025 festeja gol contra o Bahia; à direita, o Vitinho de 2016 comemora gol diante do Coritiba. Montagem fotos Jeff Botega e André Ávila / Agência RBS

A essa altura, é quase impossível que algum colorado não tenha comparado a situação de 2025 com a de 2016. A proximidade com a zona de rebaixamento traz lembranças ruins, e o medo da queda segue presente.

Ainda mais por conta de algumas coincidências. Mas há alentos atuais que podem, e devem, ser levados em conta. E as lições da queda precisam ser postas em prática para evitar a repetição daquele desfecho.

É preciso dizer, antes de tudo, que a situação de 2025 é mais tranquila do que a de 2016 porque, com 33 rodadas disputadas, o Inter tem quatro pontos de vantagem sobre o Z-4, com um time entre si e a zona de rebaixamento (está em 15º). Nesse mesmo tempo nove anos atrás, eram dois pontos de vantagem, mas em 16º. A distância pode diminuir se o Santos vencer o jogo atrasado, contra o Palmeiras, em casa, no próximo sábado (15). Aí ficaria com o mesmo número de pontos de 2016, mas ainda assim com a folga de uma posição e uma vantagem considerável no saldo de gols.

Dentro e fora de casa

Sobre resultados, há dois pontos que precisam ser levados em consideração. Um deles, que pode até ser meio óbvio, é: precisa pontuar sempre. Um empatezinho já ajuda a manter ou a abrir distância dos oponentes. Se o jogo estiver 0 a 0 e faltar pouco, talvez valha mais a pena segurar o pontinho do que se arriscar pelos três pontos e eventualmente ser vazado. É considerável a chance de escapar se empatar todos os jogos, por exemplo.

O outro é fazer valer o fator local. Em 2016, quando engrenou e parecia que escaparia, o Inter empatou em casa com o Santa Cruz, justamente na 33ª rodada. O time pernambucano já estava condenado ao rebaixamento. Depois, o time gaúcho ficou no 1 a 1 com a Ponte Preta, também no Beira-Rio. Tivesse vencido esses dois jogos (e em ambos saiu na frente), não teria sido rebaixado. Serão seis pontos em disputa diante da torcida de agora até o final: é preciso somar 100%. Conseguindo isso, é bem provável a permanência na Série A.

Comemoração da torcida com celulares após vitória contra o Coritiba, em 2016. André Ávila / Agencia RBS

Comparação 2025 x 2016

Em 2016, o Inter terminou a 33ª rodada com 38 pontos, um a mais do que tem atualmente. O Vitória, balizador do Z-4, tinha 36 (hoje está com 35). O Coritiba estava logo à frente do Inter, com 39. E o Sport somava 40.

A diferença foi que o Vitória conquistou três triunfos nas cinco rodadas finais, contra Athletico-PR, Figueirense (que acabou rebaixado) e Coritiba (fora de casa, na penúltima rodada). O Inter fez apenas cinco (empatou com Ponte Preta e Fluminense, esse no último jogo, e venceu o Cruzeiro). Aí está a vantagem no critério de desempate: mesmo se tivesse vencido a partida derradeira, não teria conseguido tirar a diferença de gols.

Em 2025, o empate em pontos joga a favor do Inter. Em resumo: de agora em diante, basta fazer dois pontos a menos do que o Vitória ou quatro pontos a menos do que o Santos para ficar na primeira divisão.

Os próximos dias serão importantes para preparar o time. Somar ponto na volta da data Fifa, contra o Ceará, é fundamental. E depois fazer valer o fator local no confronto direto com o Santos.