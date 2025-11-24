Inter vive ambiente atípico na concentração antes de "final" contra o Santos

Saguão do hotel em que o Inter está concentrado, no bairro Bela Vista. Bruno Flores / Agencia RBS

Fogos, grande presença de torcedores, apoio incondicional e até algumas cobranças já foram elementos presentes na concentração do Inter antes de jogos importantes. Mas nada disso foi visto nesta segunda-feira (24), horas antes do jogo decisivo contra o Santos, que acontece às 21h, pelo Brasileirão.

Se há uma mobilização muito grande da torcida, que esgotou ingressos, promete união das organizadas e um ambiente de apoio ao time no Beira-Rio, o clima no hotel é bem diferente. Sem a presença de torcedores ou circulação de membros da delegação, o silêncio do saguão hotel só é quebrado pelos sons dos funcionários que trabalham no local, situado no bairro Bela Vista.

Os atletas iniciarão a movimentação de saída às 18h30min, quando acompanharão a preleção. Em seguida, às 19h, embarcarão no ônibus rumo ao estádio. No início do deslocamento, há previsão de que haja um movimento maior de torcedores apoiando o elenco.

A grande novidade na escalação é Rochet. O goleiro voltará a ser titular mesmo sem as melhores condições em virtude de um desconforto muscular sentido por Anthoni, que será opção no banco.

Ainda na defesa, Braian Aguirre volta ao time, com Bruno Gomes sendo avançado para o meio-campo. Borré segue com crédito junto à comissão técnica e continua no comando de ataque.

O provável time do Inter tem Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Mercado, Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodriguez, Alan Patrick; Vitinho, Borré.