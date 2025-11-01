Calendário colorado: Inter terá seis jogos em novembro; confira os confrontos

Em novembro, o Inter tem jogos decisivos contra adversários diretos da parte de baixo da tabela do Brasileirão. Serão três jogos no Beira-Rio e três fora.
O primeiro compromisso é neste domingo (2), contra o Atlético-MG. O Galo está na 13ª posição, com 36 pontos, enquanto o Inter está em 15º, com um ponto a menos. Antes da data Fifa, que ocorre entre os dias 10 e 18, O time de Ramón Díaz ainda enfrenta o Vitória, na quarta-feira (5), e o Bahia, no próximo sábado (8).
Encerrando o mês, o Inter enfrenta o Ceará, fora de casa, no dia 19, recebe o Santos no Beira-Rio em 23 de novembro, e vai ao Rio de Janeiro pegar o Vasco pela antepenúltima rodada do Brasileirão, no dia 30.
Calendário do Inter em novembro
- Domingo (2), às 18h30min — Inter x Atlético-MG
- Quarta-feira (5), às 19h — Vitória x Inter
- Sábado (8), às 18h30min — Inter x Bahia
- Quarta-feira (19) — Ceará x Inter
- Domingo (23) — Inter x Santos
- Domingo (30) — Vasco x Inter
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.