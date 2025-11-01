Calendário colorado: Inter terá seis jogos em novembro; confira os confrontos

Serão três jogos no Beira-Rio e três fora. Jefferson Botega / Agencia RBS

Em novembro, o Inter tem jogos decisivos contra adversários diretos da parte de baixo da tabela do Brasileirão. Serão três jogos no Beira-Rio e três fora.

O primeiro compromisso é neste domingo (2), contra o Atlético-MG. O Galo está na 13ª posição, com 36 pontos, enquanto o Inter está em 15º, com um ponto a menos. Antes da data Fifa, que ocorre entre os dias 10 e 18, O time de Ramón Díaz ainda enfrenta o Vitória, na quarta-feira (5), e o Bahia, no próximo sábado (8).

Encerrando o mês, o Inter enfrenta o Ceará, fora de casa, no dia 19, recebe o Santos no Beira-Rio em 23 de novembro, e vai ao Rio de Janeiro pegar o Vasco pela antepenúltima rodada do Brasileirão, no dia 30.

Calendário do Inter em novembro

Domingo (2), às 18h30min — Inter x Atlético-MG

Quarta-feira (5), às 19h — Vitória x Inter

Sábado (8), às 18h30min — Inter x Bahia

Quarta-feira (19) — Ceará x Inter

Domingo (23) — Inter x Santos

Domingo (30) — Vasco x Inter