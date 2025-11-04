Inter tenta superar retrospecto negativo contra o Vitória; veja histórico no Barradão

Colorado venceu no Barradão apenas em 2003, 2018 e 2021. Ricardo Duarte / SC Internacional

Além de se afastar do Z-4, o Inter visa vencer o Vitória nesta quarta (5) em Salvador para diminuir um retrospecto bastante negativo. O Colorado tem apenas 25% de aproveitamento contra os baianos no Barradão.

Algoz do Colorado em três edições da Copa do Brasil, os baianos foram superados pelo time gaúcho em apenas três vezes em 16 jogos no estádio. No último encontro entre as equipes no local, pelo Brasileirão do ano passado, o Vitória venceu por 2 a 1.

Os triunfos colorados foram em 2003, 2018 e 2021. O último justamente pela ida da terceira fase da Copa do Brasil — só que na volta, no Beira-Rio, o Inter foi eliminado pela terceira vez na história do torneio pelo Leão, ao perder por 3 a 1.

Portanto, entre 2000 e 2024, o Vitória venceu o Inter nove vezes como mandante. Nesse recorte, foram três empates. Antes disso, os duelos entre as equipes em Salvador eram disputados na Arena Fonte Nova. Ao todo, em 44 jogos contra os baianos, o Colorado venceu 18 vezes, perdeu 15 e empatou 11.

Agora, sob comando de Ramón Díaz, o Inter tenta mudar essa escrita. Uma vitória nesta quarta significaria não apenas um respiro na tabela e distância do Z-4, mas também um passo para reescrever uma história incômoda em Salvador.

Retrospecto do Inter contra o Vitória no Barradão

9 derrotas;

3 empates;

3 vitórias;

25% de aproveitamento.

Retrospecto geral do Inter contra o Vitória

18 vitórias;

15 derrotas;

11 empates;

49% de aproveitamento.

Produção: Leo Bender

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.







