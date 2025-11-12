Inter tenta recuperar dois titulares para as últimas rodadas do Brasileirão

Braian Aguirre é o mais próximo do retorno. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Na luta para se distanciar da zona de rebaixamento faltando cinco rodadas do Brasileirão, o Inter poderá ter reforços vindos do departamento médico.

No DM estão dois possíveis titulares de Ramón Díaz. O atleta mais próximo de atuar é Braian Aguirre. O lateral-direito se recupera de pequena fratura no pé direito e já iniciou o retreinamento, estágio que trabalha no campo com os preparadores físicos ainda sob o cuidado de médicos e fisioterapeutas.

Ele poderá ser reincorporado aos trabalhos coletivos e com bola nos próximos dias com perspectiva de atuar contra o Ceará, em Fortaleza, no dia 20, próximo compromisso da equipe.

Ainda há uma indefinição no clube sobre a volta de Rochet. O goleiro, que não atua desde o final de setembro, trata dois problemas distintos. Uma lesão no tornozelo esquerdo e a retirada da placa e pinos colocados após fratura na mão esqueda. O prazo de recuperação para ambas as situações poderia chegar a dois meses. Ele já faz fisioterapia com atividades físicas leves.

O desempenho de Ivan, titular há seis partidas, traz tranquilidade no tratamento. Porém, Rochet, líder do elenco, tenta ficar à disposição para colaborar com a equipe. Mas há possibilidade de retornar somente no Gauchão de 2026.

Em paralelo, o clube programa a volta de Ronaldo, o terceiro integrante do DM colorado, somente no próximo ano. Ele passou por uma artroscopia no joelho direito e não se recuperará a tempo de concluir o calendário da atual temporada. O jogador disputou quatro partidas sob o comando de Ramón Díaz, todas entrando no segundo tempo.