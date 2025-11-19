Inter tem vitória judicial em ação movida por Taison; atleta recorre

Em sua última passagem pelo Beira-Rio, atleta vestiu a camisa colorada entre 2021 e 2022. Marco Favero / Agencia RBS

O Inter obteve uma vitória judicial em ação movida por Taison. O atleta cobra mais de R$ 2,2 milhões do clube, mas a juíza do Trabalho Beatriz Bernardon considerou que o direito havia prescrito por questão de prazo. A defesa do atleta já entrou com recurso no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 4ª Região do Rio Grande do Sul.

O atacante de 37 anos, que atualmente joga no PAOK, da Grécia, ingressou na Justiça em maio deste ano, exigindo o pagamento de valores referentes à rescisão contratual, assinada em janeiro de 2023.

Na época, ficou acordado que ele receberia 12 parcelas mensais de aproximadamente R$ 190 mil. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Lennon Haas e confirmada pela reportagem de Zero Hora.

Na sentença, divulgada no final de setembro, foi levado em consideração o argumento do Inter de que a ação foi movida fora do prazo mínimo (mais de dois anos entre a saída do clube e a entrada na Justiça). O advogado Rogério Pastl é o responsável pela defesa do clube neste caso.

Currículo

Revelado nas categorias de base do Inter em 2008, Taison foi vendido ao Metalist, da Ucrânia, em 2010, após a conquista da Libertadores.

Depois de passagem vitoriosa pelo Shakhtar Donetsk, com passagem até mesmo pela Seleção Brasileira, voltou a vestir a camisa vermelha entre 2021 e 2022. Porém, perdeu espaço na equipe então comandada por Mano Menezes, deixando o clube no início da temporada seguinte. Desde então, atua no futebol grego.